行政執行署宜蘭分署與市警局合辦觀摩交流會

行政執行署宜蘭分署與基市警局舉辦「智慧追車觀摩交流會議」，聚焦「AI巡防系統」與「智慧追車」結合運用之可行性。（記者林玉棋翻攝）

▲行政執行署宜蘭分署與基市警局舉辦「智慧追車觀摩交流會議」，聚焦「AI巡防系統」與「智慧追車」結合運用之可行性。（記者林玉棋翻攝）

法務部行政執行署宜蘭分署（下稱宜蘭分署）與基隆市警察局於22日舉辦「智慧追車觀摩與交流會議」，聚焦「AI巡防系統」與「智慧追車」結合運用之可行性，讓AI執法運用再升級。

這場「智慧追車觀摩與交流會議」，由宜蘭分署分署長陳幸敏與基隆市警察局局長林信雄共同主持，邀集基隆市政府交通局、新北市政府交通局、交通部公路局臺北市區監理所基隆監理站等多個單位，共同研議「AI巡防系統」與「智慧追車」之加強合作事宜。

廣告 廣告

會議首先由宜蘭分署簡報「行政執行智慧追車現況與創新作為」，說明運用停車格資訊整合與車牌辨識追車，輔以行政執行儀表板篩選、熱區地圖、車流分析等創新作為精準追查欠款車輛，並提出跨機關之合作構想與展望。接著由基隆市警察局說明該局導入「AI巡防系統」之現況、功能及效益，運用該系統於114年度已查獲AB車或偽造車牌、失贓車、人犯等合計逾百件，成效卓著。綜合交流時間，與會先進踴躍交換意見，並凝聚共識，基隆市警察局在符合規範與量能範圍內提供必要協助，宜蘭分署並將研議細部操作事項，以利後續跨機關合作事宜。

宜蘭分署在基隆及宜蘭轄區推動之「智慧追車」已大幅提升欠款車輛尋獲率。本次與基隆市警察局及各機關研討交流「AI巡防系統」執法運用，是促進跨機關AI執法運用再升級的重要一步，也展現積極求變決心，讓數位工具成為落實公權力的強力後盾，為社會帶來更多創新價值。