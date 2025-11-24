行政執行署宜蘭分署費法拍教學與反詐 秘笈大公開

行政執行署宜蘭分署規劃一場結合「不動產法拍教學」與「反詐宣導」活動，吸引來自店家、仲介業、補教界、學生、公部門、退休人士等各領域民眾踴躍參與，反應熱烈。（行政執行署宜蘭分署提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為落實行政院「五打七安」政策中「反詐」行動，提升民眾對不動產法拍程序了解，避免誤入詐騙陷阱等，行政執行署宜蘭分署二十四日規劃一場結合「不動產法拍教學」與「反詐宣導」活動。以「法拍宜點靈」為主題，免費講授法拍技巧及進行反詐宣導，吸引來自店家、仲介業、補教界、學生、公部門、退休人士等各領域民眾踴躍參與，反應熱烈。

高房價的現代，法拍屋成了購屋、投資的另類選擇。法拍屋迷人之處，在於歷經減價拍賣程序後出現了低於市價的「價格優勢」，仍以更優惠的價格購入房產，其中還存在一些被忽略的物件，有機會找到具有潛力的投資標的，增加獲利空間。但同時也伴隨著風險，若不熟悉拍賣流程、點交條件等，容易發生判斷落差，甚至遭不肖人士利用。

此次活動指派資深之行政執行官，提供全程免費的法拍實務教學課程。深入淺出地解析法拍屋執行程序、拍賣資訊查詢運用、投標流程，並講授快速辨識有效投標保證金支票技巧、繳納拍定尾款及過戶作業、點交與不點交等交屋細節，以及常見的投標爭議所在，幫助民眾掌握正確的法拍知識，保障自身權益。當日並安排民眾模擬填寫標單、實地觀摩拍賣室，親身體驗拍賣現場競標氛圍，穿插有獎徵答加深民眾對拍賣流程的認識。