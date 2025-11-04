行政執行署宜蘭分署雙十一開拍 兩吸金男土地房屋遭法拍

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】吳姓男子以投資不動產可獲高額利息吸引民眾投資吸金，不法獲利逾億元，經刑事判決確定沒收不法所得，法務部行政執行署宜蘭分署將於本（11）月11日上午11時在宜蘭市中山路二段261號該分署拍賣其名下位於宜蘭縣五結鄉新甲段土地共9筆，拍賣底價1700萬。另吸金136億元判刑定讞的「鼎立」集團負責人秦男，擁有宜蘭縣五結鄉一處渡假村58間套房。

宜蘭分署將於11月11日上午11時在宜蘭市中山路二段261號，進行宜蘭地區不動產及動產拍賣活動。行銀目項股份有限公司（原貽信開發建設股份有限公司）負責人吳男以投資不動產可獲高額利息吸引民眾投資吸金，不法獲利逾億元，經刑事判決確定沒收不法所得，名下宜蘭縣五結鄉新甲段土地，經臺灣新北地方檢察署囑託宜蘭分署執行，共9筆土地本次將以底價新台幣1,700萬零1元首拍。另吸金136億元判刑定讞的「鼎立」集團負責人秦男，擁有宜蘭縣五結鄉「蘭Ｏ觀海渡假村」58間套房，卻欠繳房屋稅191萬餘元未繳納，本次將進行其中宜蘭縣五結鄉五濱路一段136巷22號11樓之9、22號3樓之7共2戶各8.34坪、7.29坪兩戶套房首拍，以底價各205萬、170萬元換算，平均每坪各24萬、23萬餘元。

除了這些之外，也將拍賣欠稅大戶陳由豪及欣Ｏ傑建設股份有限公司、酒店大亨蕭男、欠繳房屋稅郭男各在七堵、基隆、瑞芳、「田園Ｏ布」社區不動產，另源發66號漁船、LEXUS、BMW、「灰色小鴨」、國瑞車輛、甜點冰櫃等都將於本次拍賣。

宜蘭分署本次同步在基隆、宜蘭舉辦雙十一拍賣會，展現落實行政院「五打七安」政策之決心，當日並在宜蘭分署一併舉辦「法拍宜點靈」免費法拍教學暨反詐宣導活動，欲報名請參宜蘭分署臉書及外網，額滿為止。參與不動產現場投標民眾，自當天上午10時30分起開始投標，至11時整截止投標；如欲採不動產通訊投標者，最遲應於拍賣前1日將通訊投標書以雙掛號方式送達宜蘭分署專用郵政信箱。更多拍賣資訊，請參閱宜蘭分署官網（http://www.ily.moj.gov.tw）或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統（https://www.tpkonsale.moj.gov.tw/）相關拍賣訊息。