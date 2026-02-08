行政執行署彰化分署鐵漢柔情 攜手家扶中心春聯義賣助弱勢

▲彰化分署日前提供場地與彰化家扶中心舉辦「墨香迎春・公義傳情」揮毫暨春聯義賣活動。（圖／行政執行署彰化分署提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】溫馨農曆春節即將到來，法務部行政執行署彰化分署除持續強力執法外，亦不忘展現鐵漢柔情的一面。為落實「公義與關懷」的核心價值，並讓傳統節慶文化成為連結機關與民眾的橋樑，彰化分署日前提供場地與彰化家扶中心舉辦「墨香迎春・公義傳情」揮毫暨春聯義賣活動，邀請中興大學中文系林榮森教授、前臺中分署秘書室莊坤山主任、前法務部行政執行署桃園分署李垂章主任行政執行官、彰化縣地方稅務局納稅服務科吳啟林科長等四位書法名家現場獻藝，藉墨香提前傳遞年節歡樂氣氛。

▲此次彰化分署提供場地之上萬元義賣所得，將會由彰化家扶中心讓這份透過筆尖傳遞的溫暖，在年前能幫助需要的人，並能擴散到社會更多角落。（圖／行政執行署彰化分署提供）

活動當天，四位書法名家運筆如行雲流水，字體蒼勁有力，令在場觀摩的同仁讚嘆不已。值得一提的是，一位葉姓民眾雖曾身負行政執行案件，但在書法領域卻擁有一片天，彰化分署在年節前夕原邀請該名民眾擔任「座上賓」 ，後來雖因住院無法到場，仍捐贈所寫數幅對聯參與本次義賣。這種身分的翻轉與價值的重塑，正是彰化分署推動柔性執法的最佳寫照。

而四位書法名家運筆如飛，寫下一幅幅寓意吉祥的春聯與斗方，並無償捐予彰化家扶中心作為義賣品，義賣活動現場氛圍融洽熱絡，原本嚴肅的公務機關瞬間充滿了濃厚的年節溫馨與慈善氛圍，短短1 小時活動，義賣所得高達 1 萬3,600元。

彰化分署郭分署長表示，「公義與關懷」是行政執行機關的座右銘，執行工作不僅是實現國家債權，更希望能成為社會良善循環的推手。能在過年前舉辦這場結合傳統文化與公益的活動，邀請名家展現才華一同回饋社會，這份意義遠超過活動本身。

郭分署長強調，此次彰化分署提供場地之上萬元義賣所得，將會由彰化家扶中心讓這份透過筆尖傳遞的溫暖，在年前能幫助需要的人，並能擴散到社會更多角落。未來，彰化分署將持續秉持「執行有愛，公義無礙」的精神，在維護國家債權的同時，主動關懷弱勢及義務人協助其度過難關，落實法務部「公義與關懷」的施政理念。