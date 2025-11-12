行政執行署拍賣美宅 挹注國庫1300多萬元

宜蘭分署「五打七安」拍賣會，位於基隆「田園調布」社區一間別墅欠繳房屋稅及銀行貸款進行二拍，最終以1363萬3300元拍定。（記者林玉棋翻攝）

▲宜蘭分署「五打七安」拍賣會，位於基隆「田園調布」社區一間別墅欠繳房屋稅及銀行貸款進行二拍，最終以1363萬3300元拍定。（記者林玉棋翻攝）

行政執行署宜蘭分署基隆辦公室強力執行「五打七安」各類相關案件，未受鳳凰颱風影響，如期舉辦雙十一「五打七安」拍賣會。而基隆區詢問度最高的「田園調布」社區美宅備受買家青睞，二拍以新台幣1363萬3300元拍定，挹注國庫收入；另交通欠款大戶張女LEXUS車輛以1500元拍定，但拍定人需負擔車輛之稅費罰，始得辦理過戶。

廣告 廣告

宜蘭分署基隆辦公室表示，一名欠稅大戶名下「田園調布」社區37.9坪、雙平面車位不動產，本次以底價1260萬元進行2拍，平均每坪33萬餘元。由於建物係111年5月建築完成、屋齡僅約3年餘，且係空屋、建物部分拍定後點交，詢問度相當高。本次拍賣共吸引兩組人馬競標，開標結果由一位來自新北市民眾出價1363萬3300元拍定，與第2高標僅差距33300元驚險得標。拍定人一度以為颱風過境停拍，經確認基隆辦公室如期開標，已填寫標單及備妥保證金，很幸運可以些微之差拍定，期待能儘快點交。

此外，交通欠款大戶張女因欠繳交通罰鍰426筆及使用牌照稅、健保欠款合計共50萬餘元未繳納移送宜蘭分署執行，名下愛車2006年、LEXUS車輛亦於本次進行拍賣，共有6位民眾到場競標，競標結果以1500元拍定，買受人需繳清車輛積欠之欠稅費罰約24萬餘元，始得辦理過戶。

宜蘭分署表示，另欠稅大戶前東帝士集團總裁陳由豪位於基隆和新北等地共288筆土地以及蕭姓酒店大亨位於猴硐的5萬餘坪土地，還有許多積欠營業所得稅、勞健保、交通欠款大戶的漁船、BMW、轎車，將擇期再進行拍賣。