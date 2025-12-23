行政執行署智慧追車 AB車現形

宜蘭分署與基市警局舉辦「智慧追車觀摩與交流會議」。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

宜蘭分署與基隆市警局舉辦「智慧追車觀摩交流會議」，ＡＩ執法運用再升級。行政執行署宜蘭分署與基市警局，在基隆信二路基市警局會議室，舉辦「智慧追車觀摩與交流會議」，聚焦「ＡＩ巡防系統」與「智慧追車」結合運用的可行性，讓ＡＩ執法運用再升級。

會議由宜蘭分署分署長陳幸敏與市警局長林信雄共同主持，邀基市交通局、新北市交通局、基隆監理站，及行政執行署台北、新北、士林、桃園、新竹分署共同與會，研議「ＡＩ巡防系統」與「智慧追車」加強合作事宜。

宜蘭分署首先簡報「行政執行智慧追車現況與創新作為」，說明運用停車格資訊整合與車牌辨識追車，輔以行政執行儀表板篩選、熱區地圖、車流分析等創新作為精準追查欠款車輛，並提出跨機關合作構想與展望。接著由市警局說明該局導入「ＡＩ巡防系統」現況、功能及效益，運用該系統於一一四年度，已查獲ＡＢ車或偽造車牌、失贓車、人犯等合計逾百件，成效卓著。

基市警局在符合規範與量能範圍內提供必要協助，宜蘭分署並將研議細部操作事項，以利後續跨機關合作事宜。

宜蘭分署這次與基市警局及各機關研討交流「ＡＩ巡防系統」執法運用，是促進跨機關ＡＩ執法運用再升級的重要一步，展現積極求變的決心，讓數位工具成為落實公權力的強力後盾。