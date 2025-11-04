行政執行署雙11在基隆辦拍賣會

行政執行署宜蘭分署訂於11月11日（週二）在基隆辦事處舉辦雙11「五打七安」拍賣會。將拍賣欠稅大戶前東帝士集團總裁陳由豪位於基隆和新北等6區共288筆土地以及蕭姓酒店大亨位於猴硐的5萬餘坪土地外，還有許多積欠營業所得稅、勞健保、交通欠款大戶的漁船、房產、BMW、LEXUS轎車，歡迎民眾於11日上午前往基隆辦公室參加這場雙11拍賣會。

宜蘭分署表示，11日上午將在基隆辦事處將進行基隆及新北6區不動產及動產的「五打七安」拍賣會。分別是前東帝士集團總裁陳由豪多年前潛逃中國，卻積欠逾4億元被列管為欠稅大戶，經查其名下位於基隆市七堵區及新北市瑞芳、雙溪、萬里區土地合計共288筆，將以底價各6.8億、9.1億、2.6億、7.2億餘元分4標進行首拍。

另基隆地區欠稅大戶第一名的欣偉傑建設公司（前羅傑建設），因積欠營利事業所得稅等1.2億餘元未繳納，其位於安樂區某高級社區內的平面車位，也將以底價177萬元進行4拍。

至於蕭姓酒店大亨於2004年離世後，其子女均拋棄繼承，遺產稅585萬餘元無人處理，其名下新北市瑞芳區新猴硐段351地號等共9筆約5萬7850坪山坡地，本次將以底價1億5245萬元合併拍賣。還有基隆一名郭姓男子因欠房屋稅未繳，其名下位於基隆市信義區的「田園調布」房屋，也將進行2拍，底價為1260萬元，平均每坪僅需33萬餘元。

此外，楊姓船主因欠繳勞健保及勞動力發展署欠款31萬餘元及漁會貸款未繳納，名下38.05噸之「源發66號」漁船，本次將以底價365萬元進行首拍外，還有許多積欠營業所得稅、勞健保、交通欠款大戶的房產、BMW、LEXUS轎車、甜點冰櫃等。宜蘭分署歡迎有興趣的民眾於11月11日上午前往基隆辦公室參加這場雙11「五打七安」拍賣會。