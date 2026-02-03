行政執行署123聯合拍賣會 總拍定金額逾3740萬元

（中央社記者謝君臨台北3日電）法務部行政執行署所屬各分署今天舉辦全國123聯合拍賣，除執行滯欠大戶案件，並配合地檢署辦理查扣物變價。此次聯合拍賣會，總拍定金額新台幣3740萬515元。

根據行政執行署新聞稿指出，此次聯合拍賣最受矚目的是台北地檢署囑託士林分署辦理首場「太子集團詐欺案」精品拍賣會，其中所查扣的HERMES（愛馬仕）檸檬黃色系霧面鱷魚皮鉑金包，是精品中最吸睛者，最終以84萬元拍定。另有其他多款二手名牌包、二手名牌鞋及雪茄等均拍定，合計變價金額170萬餘元。

行政執行署表示，今天變價金額最高者，為桃園地檢署囑託桃園分署拍賣違反銀行法案件所查封的中壢區「亞爵麗緻社區」1樓的店面式建物，拍定金額為1151萬800元。另，雲林地檢署囑託台中分署變價被告涉犯廢棄物清理法案件所查扣的營業用貨運曳引車2輛及營業半拖車1輛，採合併拍賣以565萬元拍定。

根據新聞稿，新北分署拍賣林姓滯欠大戶名下坐落於新北市林口區土地1筆，拍定金額30萬1000元。高雄分署拍賣義務人某科技公司位於高雄市鳥松區土地1筆，拍定金額906萬5000元，該公司滯欠高額營業稅而遭執行。宜蘭分署拍賣秦姓義務人所有的宜蘭縣五結鄉某渡假村套房，以136萬4480元拍定。

行政執行署表示，「全國123聯合拍賣」於每月第1個星期二下午3時在各分署同步舉行。（編輯：黃世雅）1150203