行政怠惰！國中積欠23教師代理導師費長達一年 中市教育局：將嚴懲
〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市議會黨團總召王立任接獲教師陳情，指有國中積欠代理導師費不發，多達23人被欠薪長達1年，多次向學校反映，學校未處理，逼教師無奈陳情；他痛斥，23名教師的總任代理導師費才1萬1千多元，「學校是在欠什麼的」，台中市竟連教育行政作業都欠缺最基本的制度與控管，教育局的監督制度形同虛設，教師權益完全不受保護。
台中市教育局指出，11月18日接獲教師反映漏發代理導師費後，立即進行清查，確認因行政交接疏失，導致自去年到今年11月間漏發23名教師代理導師費，金額共1萬1306元，相關費用已於12月3日全數補發；針對學校疏失已要求深切檢討，此次發生遲發薪資情形，已啟動責任追究程序，將依法嚴處相關行政疏失，絕不容許影響教師權益之情事再度發生。
王立任說，教師反映學校自去年11月起就沒有發代理導師費，到今年11月長達1年的費用都沒發，多達23名教師受波及，但學校未積極處理，代理教師向校方反映數次無果才向他請求協助。
他向校方了解後，學校推稱因「人員異動」與「交接疏失」所致，但學校負責代理導師業務的訓育組長沒有異動，學校行政體系照常運作，卻僅因單一幹事交接不完整，竟導致23名代理導師的教師遭欠薪一年，學校行政系統也完全不想補救，行政怠惰令人匪夷所思，教育局的監督機制完全失靈。
王立任強調，經他追查後該校昨日緊急發下代理導師費，23名代理導師一年代理費約僅1萬1千餘元，學校卻積欠不發，欠薪不單是工作瑕疵，教師更在意的是「對教師的尊嚴與權益的實質傷害」，要求教育局立即補足現今制度上的缺失，所有非常態性薪資必須按月核銷、按月回報局端；另教育局也應全面清查市內是否仍有未被發現的欠薪情況。
更多自由時報報導
基隆河油污案2業者排污開罰 竟都不是元凶
錄取台大研究所「被放棄報到」！同校好友下手原因曝光
好市多「全球店王」傳將取消免費 居民：公有市場用地怎可收費？
15歲少年做副業結果屌打上班族！靠「一台機器」就賺進25萬
其他人也在看
全聯販售之台灣鯛魚排檢出動物用藥不符案 衛生局說明追蹤結果
【記者 謝雅情／南投 報導】有關「全聯販售之台灣鯛魚排檢出動物用藥不符案」，係高雄市衛生局於114年10月間執台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
林俊憲稱「賴清德怎敢託付」 陳亭妃：搬石頭讓總統擔｜#鏡新聞
2026台南市長大選，民進黨黨內立委林俊憲和陳亭妃陷入膠著戰局，最近林俊憲更火力全開，直說賴總統怎敢託付台南給陳亭妃，還重提當年台南議會跑票事件，對此，陳亭妃3日一早就在立院回擊，直說林俊憲搞錯方向，不要搬石頭讓總統擔。鏡新聞 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
台大多名學生接獲肺結核接觸通知 疾管署：非群聚感染 持續匡列接觸者
台大多名學生近日收到肺結核接觸通知，要求進行X光及抽血檢查。衛福部疾管署今天表示，初步瞭解有個案感染，但並非群聚事件，目前由台北市衛生局持續匡列接觸者中，若接獲通知不代表感染，只要配合追蹤檢查即可。台大說，學校配合衛生主管機關規定，進行X光檢查等肺結核相關防疫措施，因涉及學生個資，不便說明細節。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 53 分鐘前 ・ 12
流感疫情估2週內緩升 已增購13萬劑12月下旬鋪貨
（中央社記者曾以寧台北2日電）疾管署今天表示，上週流感就診人次與前一週相當，預估疫情近2週開始緩步上升。公費流感疫苗已接種630萬人次，預計增購15萬劑，其中13.1萬劑已決標，12月下旬可如期鋪貨。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雅培2款血糖機爆重大安全風險 食藥署：未核准許可證
雅培(Abbott)公司旗下2款血糖機爆出重大安全風險，美國食品藥物管理局發布最高級別召回警告。對此，食藥署今天(3日)晚間表示，台灣尚未核准該問題產品的醫療器材許可證，而核准的另一款雅培血糖監測系統產品則未受影響。 美國食品藥物管理局(FDA)於12月2日發布最高級別的Class I召回警告，指出雅培(Abbott)公司旗下FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統(CGM)部分感測器存在重大安全風險，可能顯示錯誤的低血糖數值，進而導致糖尿病患者錯誤治療，迄今已造成7人死亡、736人嚴重傷害。 對此，食藥署晚間表示，針對該產品，國內尚未核准醫療器材許可證，因此國內無受影響產品。 食藥署指出，我國核准同公司的連續血糖監測系統(CGM)為「輔理善瞬感2掃描式葡萄糖監測系統(FreeStyle Libre 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM)」產品(衛部醫器輸字第034368號)，依據美國FDA警訊，該型號未受影響。中央廣播電台 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
南投偏鄉醫療再升級 獲贈眼科儀器、牙醫站啟用
（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）南投縣政府獲贈1批眼科儀器，今天辦捐贈儀式，將配置到醫療資源較薄弱鄉鎮衛生所；另外，北中寮牙醫醫療站今天開始提供每週4天、共7診次牙醫診療服務，讓鄉民就近獲牙齒照護。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世
（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。中央社 ・ 8 小時前 ・ 11
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 19 小時前 ・ 833
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 400
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 15 小時前 ・ 63
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 406
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前 ・ 2
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 179
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 131
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 34
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 19
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 143