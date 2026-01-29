行政服務空間全面升級，東勢鄉新建行政大樓熱鬧啟用。(記者劉春生攝)

▲行政服務空間全面升級，東勢鄉新建行政大樓熱鬧啟用。(記者劉春生攝)

為提升基層行政服務品質，優化公共服務環境，雲林縣東勢鄉公所 二十九日上午舉行「雲林縣東勢鄉新建行政大樓」正式落成啟用典禮，副縣長陳璧君、內政部次長吳堂安、立委吳琪銘、立委張嘉郡、議長黃凱、民政處長蕭德恕、鄉長張健福、鄉代會主席劉家瑋及各界民意代表與鄉親共同剪綵，見證東勢鄉行政建設的重要里程碑。

鄉長張健福表示，感謝縣府協助與東勢鄉公所團隊的努力，成功爭取到內政部近九千五百萬餘元的補助款(包含建築結構九千一百餘萬及辦公設備四百四十萬），同時縣府也補助地方自籌款約兩千兩百五十萬，加上公所自籌款八千萬，重建經費合計約兩億元，耗時四年完成此棟地下一樓、地上四樓的行政大樓，給予行政人員上班及鄉親洽公一個優質的環境。

張鄉長指出，此外也運用縣府歷史建物活化計畫五千兩百萬元經費，將公所兩側建物修繕為文史一館二館，結合廣場，未來鄉親到此可以於廣場進行動態活動，也可於館內靜態閱讀，提供鄉親一處休閒好去處。

副縣長陳璧君表示，適逢東勢鄉立鄉八十周年，啟用新行政大樓，別具意義。新行政大樓重建工程，如加上兩側舊辦公廳歷史建築的規劃設計，前後歷時長達近七年，感謝林前鄉長及現任張鄉長的共同努力，也感謝中央攜手縣府及公所共同籌資規劃施工完成，體現中央及地方縣府與公所的緊密合作，這座新的行政大樓改善原有廳舍空間與設施條件，更象徵行政服務全面升級，讓鄉親能在更安全、舒適、友善的環境中洽辦各項業務。

陳副縣長指出，日後對於在地鄉親，這裡不僅是洽公的場所，兩側將規劃為圖書館及數位基地的二館，更是小朋友可以到此閱讀及運用縮城鄉差距的數位化資源。希望透過新行政辦公大樓及兩棟歷史建築的整體完成後，可以帶動地方的發展，也吸引更多的青年返鄉參與家鄉的建設與活動。