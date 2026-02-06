行政機關封殺李貞秀索資 黃國昌批：空洞化中配參政權

民眾黨主席黃國昌召開首場新北市長政見發表會。民眾黨提供。



民眾黨立委李貞秀因曾經具有中配身分而備受關注，內政部長劉世芳日前強硬表態，將不會提供密件以上的索資，陸委會也宣布跟進，行政院則說會參酌內政部相關意見。對此，民眾黨主席黃國昌今（2/6）天批評，同樣是民進黨執政，總統賴清德、前總統蔡英文針對《兩岸人民關係條例》、《國籍法》有不同解釋，所以要呼籲，不要為了政治目的恣意解釋法規，「試圖空洞化中配的參政權」。

黃國昌今天召開首場政見發表會，對於行政機關封殺李貞秀索資，他表示，台灣是真正的法治國家，但比較令人遺憾的是，關於中配參政權，賴清德政府卻脫離了依法行政最重要的法治國精神。

黃國昌質疑，同樣是民進黨執政，為什麼賴清德、蔡英文針對《兩岸人民關係條例》、《國籍法》有不同解釋，難道台灣已經變成即使是同一個民進黨，只要換人執政，法律解釋就可以隨時變換？

黃國昌說，民進黨政府與其一天到晚進行政治攻擊，倒不如把時間、力氣用在人民真正關心的事情上，不要為了政治目的恣意解釋法規，「試圖空洞化中配的參政權」，這並非一個負責任的政府應有態度。

對於劉世芳表態，未來不排除交由憲法法庭處理院際權限爭議，李貞秀透過聲明回應，劉世芳講這些話，「到底是部長個人的意見，還是代表行政院長卓榮泰？」她說，這件事既然牽涉到憲政與法規的重大解釋，行政院是不是真的要針對這個議題，去請憲法法庭裁決？還是這只是劉世芳的個人意見，卻拉行政院出來背書？

李貞秀表示，期待大法官們能拿出智慧，看清楚現在的法規跟真實的現況到底差得有多遠，正視舊有法律條文之間互相矛盾的問題；也期許大法官有智慧地衡量這個制度與現實之間許多不公平的地方，從保障人權的角度以及維護憲政體制下做出公正的裁決。

「這不是個案，是制度問題」，李貞秀強調，應該藉這個機會把爭議徹底釐清，解決長久以來的法律漏洞，讓這場風波落幕，也讓社會大眾的注意力，能重新回到真正重要的民生議題上。

