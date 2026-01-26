行政法人狂設 政府撥補占9成

民進黨執政10年內新設部會、署級及任務編組超過39個，中央機關人事費從民國106年的4142億元暴增至114年的5019億元，不僅如此，綠色執政後也創設高達10個行政法人。立法院預算中心曾揭露，行政法人高度仰賴政府撥補，建議相關單位應積極拓展多元自籌能力。

民進黨執政後，積極推動組織改造與行政法人化，旨在將特定公共事務自政府行政機關獨立出來，自105年執政以來，共設10行政法人，包括國家住宅及都市更新中心、文化內容策進院、國家電影及視聽文化中心、國家資通安全研究院、國家太空中心、國家運動科學中心、國家原子能科技研究院與國家運動產業發展中心；去年又拍板成立國家醫療科技評估中心、國家中醫研究院2個行政法人。

廣告 廣告

不過，新版《財政收支劃分法》上路後，中央政府財政吃緊，中央政府行政法人卻仍高度仰賴政府撥補，明年度預算案共編列收入264.81億元，較今年度增加8.76％，其中6個行政法人政府核撥經費占收入比例甚至高達9成以上，立法院預算中心呼籲行政法人應積極拓展多元自籌能力。

民進黨執政以來，即便透過公開徵選或招標，最終選中的總是與民進黨關係友好的綠友友。在野黨去年大幅刪減文化部預算。被刪除預算中以Taiwan Plus跟黑潮計畫最受矚目。國民黨立院黨團刪除原因在於，Taiwan Plus報導美國總統大選時，將川普稱為「重刑犯」引發爭議，丟盡台灣顏面。

文化部補助黑潮計畫4年投入100億元扶植影視音、出版等文化產業，去年被爆出影視作品《零日攻擊》由僅85萬資本額的新成立公司獲得高達約1.1億元補助，被質疑獨厚綠友友。

另外，饒舌歌手大支去年大罷免投票前夕，發布與楊舒雅、閩南狼合作的全新單曲〈辣的〉，歌詞怒嗆國民黨是「出賣國家的罪人，對不起人民」、「較緊落來落來落來」，MV末段出現文化部補助等字樣，被國民黨抨擊是「拿納稅錢宣傳大罷免」。