行政院對立法院通過的《財政收支劃分法》修正案提出覆議，在立法院議決維持原案後，行政院發言人和行政院長卓榮泰均以「法案違法」為由，公開「嗆聲」將以「不執行」作為反制的作法。日前卓揆在與商業領袖的座談會上，又藉機以「只要好好審明年中央政府總預算、強化防衛韌性特別預算，其他都可以坐下來談」向立法院「叫板」，一副行政權凌駕於立法權的高姿態，這正是「威瑪時刻」已來臨的徵兆。

行政院對抗最高民意機關立法院的「三不」策略，讓被視為「親綠」的學者李忠憲在臉書表示此為「台灣的威瑪時刻」，質疑行政院不執行公布的法律是「法治正式被人治取代」。李忠憲說明他用「威瑪時刻」並非暗示納粹的崛起，而是指《中華民國憲法》和《威瑪憲法》一樣，正走向了終結。

《憲法增修條文》第3條明定行政院向立法院負責，而負責的方式包括行政院若認為立院議決的法律案窒礙難行時，得經總統的核可移請立院覆議，但若立院議決維持原案時，「行政院長應即接受或辭職」。這規定明確，卓榮泰竟還有硬拗的「臉皮」，他若真有這種底氣，靠的就是民粹語言的政治詐術。

賴清德就任總統後雖是「雙少數執政」，但民進黨想盡辦法要以權力和資源輾壓立法院多數黨，一上場就擺出了民粹式的「行政獨裁制」鬥爭策略。也因此，卓榮泰才會問商業領袖，若董事會或股東會通過的議案違反法律規定，董事們會怎麼做？又該如何執行？還是會尋求行政救濟？這些都是偷換概念的詐術語言，也是操作民粹的基本伎倆。

若要把「行政院向立法院負責」比擬為企業公司的制度，也應是「總經理向董事會負責」。因此，若公司的董事遇到總經理要求他們好好開會，並在做出決議後由總經理先審查，看看符不符合公司章程、經營理念和政策，再決定要不要執行時，董事會又要怎麼做呢？

事實上，即使是有效的法律也無違法的問題，而只有「後法優於前法」或「特別法優於普通法」的適用原則。然而，行政院卻新創了「法案違法」的詐騙說法，而且一再把立法院依據憲法議決和公布法律的程序扯上了所謂的「尋求行政救濟」，但任何一本行政法教科書中的「行政救濟」，都是指人民權益遭受政府而提起訴願和行政訴訟等的制度。

「威瑪時刻」借喻希特勒鼓動法西斯民粹情緒，得以經由國會多數決的民主程序，反過來終結了威瑪憲法建構的民主制度。然而，民進黨雙少數執政不僅已是「威瑪時刻」，民粹式行政獨裁更還進入了「類希特勒時刻」，全民須警覺台灣民主的危機。（作者為民主文教基金會董事長）