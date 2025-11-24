行政立法協調會報研商院版財劃法 綠委曝解方：盼得到各地方政府的支持

記者盧素梅／台北報導

行政院版《財政收支劃分法》20日經行政院會討論通過，並函送立法院審議，行政院長卓榮泰今（24）日中午在行政院召開擴大行政立法協調會報，與民進黨立委溝通，並討論後續的國會攻防。立法院民進黨黨團幹事長鍾佳濱會後轉述時指出，上週通過的暴衝版《財劃法》，違反《公債法》的規定不可行，希望行政院能夠持續跟22個縣市首長和財政長做充分說明，應該會得到各地方首長或者未來參選縣市長的支持。

行政院版《財劃法》明天將在立法院程序委員會闖關，行政院盼能夠順利付委審查，但程序委員會召委是國民黨立委翁曉玲，無法樂觀期待。如果屆時無法付委，立法民進黨團將在28日提出變更院會議程的議案。

卓榮泰今天中午邀集民進黨立委舉行擴大行政立法協調會報，民進黨立法院黨團有14位立委出席。根據行政院發言人李慧芝在會後轉述指出，剛剛在立法行政協調會報當中，政院再一次的向黨團來報告關於《財劃法》院版的內容，卓榮泰再次強調說，院版的《財劃法》合理的將中央以及地方的事權來做完整的劃分，在這個部分委員剛剛也有多做討論。

鍾佳濱轉述指出，今天會議經過財政部長龔明鑫、副院長鄭麗君還有卓榮泰的清楚說明，委員們都清楚的了解，如果姑且稱去年12月倉促通過的稱為新版《財劃法》的話，那兩週前通過的就是暴衝版。他說，在新版《財劃法》當中跟原版《財劃法》當中，看到院版已經調整了新版當中沒有去規範的事權，要隨著錢共同去分攤到地方上去。

鍾佳濱並指出，那到底是哪些事權要下放到地方，跟著統籌分配稅款、跟著一般性補助款，委員都聽得很清楚，至於暴衝版為什麼行政院認為不可行，委員們也很清楚知道說暴衝版相較於去年的新版，又足足了增加了2646億，而這已經完全的超出了舉債的上限，因此這樣的《財劃法》是很困難去執行的。

鍾佳濱強調，尤其《財劃法》是財政的憲法，它是依據《憲法》第 10章到 13章為法源依據訂定的，它跟其他的《財政紀律法》、《預算法》還有《公債法》，都是政府財政四個支柱，如果增加了2646億，那未來的預算將會違反了《公債法》的規定，因此，我們很清楚知道只有院版的《財劃法》才能夠在符合相關法律的規範之下，又能夠依照《財劃法》的精神，將地方需要的財源跟事權同時交給地方政府，這大概是我們對於院版《財劃法》跟暴衝版和去年的新版差別所做的了解。

媒體詢問，如何說服在野黨放棄暴衝版，轉而支持行政院版《財劃法》?鍾佳濱指出，因為了解之後，不分朝野都有委員來自各個地方政府，黨團希望行政院能夠持續跟22個縣市首長和財政長做充分的說明，當地方政府都充分的了解到暴衝版的不可行，而院版較之於去年的新版，能夠給地方更多的財源支持也有更多事權的下放，應該會得到各地方首長或者未來參選縣市長的支持，那至於在野黨的其他委員是否能夠遵循或願意追隨地方政府，讓他們來共同推動院版的《財劃法》，我們也是期待地方首長，要發揮他們的影響力。

李慧芝表示，之前卓榮泰也有向大家報告過，院版的《財劃法》經過與地方6次的溝通，還有參酌非常多專家學者意見，這其實已經是目前獲得最大共識的版本，接下來政院會持續跟22個縣市來溝通事權的部分，讓地方政府了解他們在獲得大筆財源時，也可以得到更多及強化地方自治，這是最合理、也是最公平、最均衡的《財劃法》。

鍾佳濱補充，付委審查是在週五的院會，周五院會才會處理所謂院版《財劃法》是不是能夠順利的交付委員會審查。

李慧芝也強調，院版《財劃法》上的分配公式、分配指標，明確的公平公開透明的寫在法條當中，所有包括分配比例、分配數字都在裡頭，裡面總共分成計劃型補助、一般型補助以及統籌分配稅款，而整院版《財劃法》也是也比照了舊版的《財劃法》，政院的計劃型補助款的部分回復舊制，也就是說，地方政府會來提案，然後我們會來核定、推動，所以計劃型補助這個數字是會浮動的，但是院版《財劃法》會保證各地方政府這三項數字的總額不會低於114年度。

