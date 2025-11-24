行政立法協調會談財劃法 政院：續與22縣市溝通事權

（中央社記者高華謙台北24日電）政院今天舉行行政立法協調會議，討論財劃法相關議題。行政院發言人李慧芝說明，政院會持續與22縣市溝通事權部分，讓地方政府強化更多地方自治。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，對於在野黨立委是否願意共同推動，他期待地方首長要發揮影響力。

行政院長卓榮泰今天主持行政立法協調會議，包括行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵等出席。立院方面，則有民進黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、民進黨政策會執行長吳思瑤、民進黨立委張雅琳、陳冠廷、黃捷、蘇巧慧、林月琴、王定宇、何欣純、陳素月、王正旭、林俊憲、沈發惠、陳俊宇等人出席。

鍾佳濱會後轉述，經過卓榮泰、鄭麗君與財政部長莊翠雲的清楚說明，立委都清楚了解政策內容，如果稱去年12月通過的是新版財劃法，那2週前立法院通過的就是爆衝版。

鍾佳濱解釋，新版財劃法與政院所提財劃法修正草案，政院版已經調整新版中沒有規範的部分，也就是事權要隨錢共同下放地方；至於爆衝版相較於去年的新版，又足足增加新台幣2646億元，這已完全超出政府舉債上限，導致執行困難。

鍾佳濱表示，財劃法是財政憲法，以憲法為法源訂定，跟其他的財政紀律法、預算法與公債法是財政4支柱，如果增加2646億元，未來預算將違反公債法規定，因此只有院版財劃法才能在符合法律規範下，又能依財劃法精神，將地方需要的財源跟事權同時交給地方政府。

媒體詢問，如何說服在野黨團放棄爆衝版並轉而支持院版。鍾佳濱說明，希望行政院能持續跟22個縣市首長和財政局處首長充分說明，當地方政府都充分了解到爆衝版的不可行，而院版相較去年的新版，又能給地方更多財源支持、也有更多事權下放，應該會得到各地方首長、或未來要參選縣市長的支持。

鍾佳濱提到，至於在野黨其他委員是否能夠遵循、或願意追隨地方政府共同推動院版財劃法，他期待地方首長要發揮影響力。

李慧芝也談及，先前卓榮泰有向大家報告過，院版財劃法經過6次與地方政府溝通，以及參酌非常多專家學者意見，已經是目前獲得最大共識的版本，接下來政院會持續跟22縣市溝通事權部分，讓地方政府了解，在獲得大筆財源時，也可以強化更多地方自治，院版財劃法最合理、最公平、也最均衡。

媒體詢問，若本週五在立法院還是無法付委審查，今天是否有討論到政院後續救濟手段。李慧芝回應，今天最主要還是先告訴立委，院版財劃法較公平、均衡之處，也希望讓大家更清楚知道，在國家財政可負擔狀況下，政院版財劃法不但增加釋出金額，也給地方更多自治，並強化中央跟地方的夥伴關係。（編輯：林克倫、張若瑤）1141124