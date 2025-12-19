行政部門需要更多梁文傑、張惇涵！許美華籲賴政府儘快與民眾對話：官員、民代須分頭下鄉面對面凝聚共識
近期行政院長卓榮泰面對藍白修惡的財劃法，定調採取法定權利「不副署」方式應對，引起藍白大肆抨擊；昨日立法院司委會上，藍白立委挾此事群起針對行政院秘書長張惇涵，不料被逐一擊破，質詢畫面於網上掀起熱議。反紫光奇遊團成員許美華對此發文稱讚，張一人在數名立委攻擊下，回應有憑有據、有守有為，確實是人才，並直言「行政部門需要更多的張惇涵、梁文傑！」她也大聲呼籲執政黨，為凝聚更大共識，要派行政團隊、立委還有各級民代分頭下鄉，盡快開始跟各地選民對話。
許美華表示，其實最近幾天看立法院藍白的新聞，有點懶得講，行政權硬起來，藍白不敢倒閣開始瘋起來狂噴賴清德、卓榮泰行政獨裁，連之前高傲教訓行政官員「我比你大」的翁曉玲都突然清醒，反嗆行政權好大。
對於藍白立委，許美華說，只有一句話送給他們：「不要崩潰啊！不然咧！要不要提醒一下，憲法法庭已經被你們藍白癱瘓了，現在等於是藍白讓行政權吃下無敵星星！」
許美華直言，現在這個劇本，就是藍白自己一路用各種惡行惡法種出來的，賴卓團隊行政權硬起來「不副署、不公告」，也是被逼到牆角不得不為，如果在野黨有一點點願意好好討論、審查法案的態度，怎麼會走到今天行政、立法權對撞的大場面呢？
許美華說，自己一直相信，當事情走到極端，勢必引發另一個極端，藍白現在完全是自業自得，剛好而已。她指出，不敢倒閣，要彈劾賴清德票數不夠也不可能成案，要上街遊行又怕動員無力，藍白到底要怎麼繼續硬幹，她是想不出來。
許美華提到，至於這個會期最重要的預算審查，現在已經年底了，但是立法院還沒開始審查預算，不要問藍白過半的立法院到底在幹嘛，我也不知道，這已經是前所未有的荒謬了；不過這題大家也不用擔心，「總預算案一直不通過會怎樣？」
許美華說，套句自己發文寫到，十年前成大電機系教授張順志，回答群聯電子董座潘健成「不開放中資入股，三年後台灣IC設計會怎樣？」答案一樣是「不會怎麼樣！」
許美華指出，總預算不過，對於一般政務不會有影響，因為我國預算程序有「政府不關門機制」，不會因為總預算案沒有在期限內完成審查，就停止政府的運作。就是比照去年預算，或是保守一些先打八折運作罷了。
許美華再指，但如果總預算案沒有如期審查，很多地方政府已經開出支票的特別預算就糟糕了，就這件事來說，地方政府大半是藍營執政，誰會比較急，應該不用問吧。
許美華也提到，大家都在說行政院最年輕的秘書長張惇涵，在立法院大殺四方，他一個人對上藍白好幾位立委的攻擊，沒有情緒也沒有咆哮，回應有憑有據，有守有為，確實是個人才，請大家多多鼓勵，「行政部門需要更多的張惇涵、梁文傑！」
最後，許美華表示，還是要繼續呼籲執政黨，要派行政團隊、立委還有各級民代，盡快開始跟各地選民對話、溝通、說明「藍白立委正在國會做哪些爛事」、「為什麼行政權必須硬起來對抗」。
許美華強調，這些對話和溝通，不能只是靠圖卡、網路傳播，必須要官員、民代分頭下鄉，到里民中心、到廟口、到市集，去到台灣各個基層角落，跟民眾面對面，不厭其煩的去說清楚、去爭取更多民意支持，「這些溝通不是為了選舉選票，而是為了凝聚更大共識，為了台灣！」
(圖片來源：許美華臉書、三立新聞網)
