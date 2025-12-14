行政院不副署不公布 羅智強：賴清德即將成為台灣尹錫悅

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

針對府院傳出擬以「不副署、不執行」方式回應立法院通過的《財政收支劃分法》修正案，國民黨立法院黨團書記長羅智強今（14）日嚴正警告，此舉不僅將引爆嚴重憲政危機，更形同否定國會決議的正當性，「現在賴清德、卓榮泰若一意孤行，就是中華民國憲法的劊子手，賴清德即將成為台灣尹錫悅。」

羅智強指出，憲法對於法律案的處理程序已有明確規範，行政權並不存在「自行選擇是否執行」的空間。依據《中華民國憲法》第72條，立法院通過的法律案送達後，總統須於收到後10日內完成公布，憲法規定的是具強制性的「應」於10日內公布之，而非得以迴避的選項。

羅智強進一步說明，依中華民國憲法增修條文第3條，若行政院對立法院決議內容有窒礙難行之虞，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。行政院提出覆議，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。同樣是「應」即接受該決議，沒有第二種選擇。

羅智強痛批，當政府面對治理困境時，卻選擇透過權力操作、法律詮釋甚至制度扭曲來維持政治優勢，「只剩權術治國、操弄憲法、法律、挑釁、分化在野黨，現在賴清德就是標準的『政治流氓』。」

2024年12月，南韓總統尹錫悅因不滿國會刪減預算及彈劾官員，無預警宣布戒嚴，後遭國會迅速表決無效並引發全國抗議，最後被國會通過彈劾案，憲法法院於2025年4月裁定罷免下台，成為南韓史上第二位遭彈劾罷免的總統。

羅智強也示警賴清德，「昨日尹錫悅、今日賴清德」，若你一意孤行下去，尹錫悅的下場，足堪為借鏡！

