行政院不副署就倒閣？游盈隆揭3誘因：不是不可能

《財劃法》不副署爭議持續延燒，府院、國會對立情況越發嚴峻，執政黨、在野黨互嗆「獨裁」。台灣民意基金會董事長游盈隆提出，當前的問題在於難以化解的朝野僵局，在這樣的情況下，倒閣、國會提前改選都不是不可能發生的事情，他也提出提前走向改選可能發生的風險。

游盈隆表示，民眾黨主席黃國昌痛斥行政院長卓榮泰，稱民進黨正大步走向獨裁、國民黨團擔心台灣已經成「超級總統制」，但從憲政理論來看，台灣沒有出現行政、立法、司法三權集中於同一人、同一機構典型獨裁情形，現在真正的風險在於憲政體制中缺乏有效化解僵局的方式。

游盈隆分析，如果若僵局情勢持續惡化，倒閣並不是不可能發生的，國民黨陣營與民眾黨陣營未必會完全排除這個選項，那就有3個誘因值得去觀察。

1.民眾黨兩年條款因素: 倒閣讓國會提早改選，可以讓民眾黨不分區立委兩年條款的限制自然解決；黃國昌、黃珊珊等八位立委有機會續任不分區立委。

2.柯文哲因素: 對民眾黨而言，如果國會提前改選，柯文哲雖有案在身，但將順理成章、順水推舟進行全國助選，哥吉拉重現江湖呼風喚雨，會是很大的誘因。

3.鄭麗文因素: 剛當選國民黨主席的鄭麗文正等待機會大顯身手，黨內當紅政治明星蔣萬安又曾力主國民黨倒閣，如果國民黨評估可以一戰，加上民眾黨點頭，倒閣後國會重新改選並不是不可欲和不可能。

游盈隆也直言，如果走向提前改選，會是台灣歷史上一場前所未有的政治豪賭，把憲政僵局交由民眾來打破，由民意作主也是一個好的結果，他也認為，朝野政黨領袖應該嚴肅以對這場憲政僵局。

