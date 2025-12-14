行政院不副署就是獨裁？他嗆爆：有種去倒閣啊 轟藍白「1行為」才獨裁

政治中心／黃韻璇報導

藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」，民眾黨主席黃國昌更稱是「憲政災難」。對此，前立委莊競程就反嗆「有種就去倒閣啊」。

針對藍白在立法院三讀通過修正《財劃法》，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。近日許多民進黨立委及法律學者主張不應讓條文生效，必須透過「不副署」藉以不公布法律，擋下惡法。《財劃法》最晚須於15日公告，民進黨在12日已透過便當會取得共識，要讓行政部門自行決定財劃法是否副署。

然而《財劃法》可能「不副署」的消息曝光，在野黨群起批「獨裁」，民眾黨主席黃國昌昨（14）日更直指，「這不是憲政首例，這是憲政災難」、「權力監督制衡也可以廢了直接宣布，中華民國從民進黨賴清德登基後，自此走上帝制」。針對外界稱政院若不副署法案可提「倒閣」反制，黃國昌則反問「若提倒閣卓榮泰會下台嗎？」聲稱「他完全可以說倒閣違憲，然後賴著不下台」。

對此，前立委莊競程就表示，「行政院不副署、不執行就是獨裁？欸…不副署之後還有民主的處理方式叫做倒閣啊！所以什麼叫做獨裁？有種就去倒閣啊！」莊競程直言，立法院什麼都不討論，只要藍白爽都是直接逕付二讀三讀，這才是變相的獨裁。

槓藍白！卓榮泰罕曝心聲：就算拼了命撲倒球門前，也要阻止任何違憲行為

