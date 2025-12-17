行政院不副署引在野不滿 民眾黨將辦「憲政論壇」邀學者對談

民眾黨主席黃國昌。資料照。廖瑞祥攝



民眾黨今（12/17）日召開中央委員會，黨主席黃國昌在會中批評，賴清德政府帶頭不守法「不副署、不公布、不執行」立法院三讀通過的法律，赤裸裸集行政、立法、司法三權於一身，公開挑戰憲政秩序，所以本週日將舉行「憲政論壇」，邀集專家學者與社會對話。另外，新竹市長高虹安涉及詐領助理費案，高等法院昨天宣判二審結果，貪汙部分無罪，黃國昌表示，這證明過去民進黨與其側翼的指控又是黨同伐異的政治追殺，呼籲內政部立即讓高虹安復職，勿再拖延。

黃國昌在會中首先指出，民進黨政府非常清楚，行政院沒有不副署立院三讀通過法律的權力，去年總統府秘書長潘孟安在立法院備詢時，面對民進黨自家立委詢問就明白表示「總統如期公布法律，行政院就應該副署，不然就是打臉總統、造成憲政危機」，然而賴清德、卓榮泰不擇手段踐踏憲政體制，只因不接受「民進黨不喜歡的法案」、選擇以行政權粗暴架空國會、對抗多數民意，等同在向台灣的民主宣戰，把國家當成民進黨的私產。

黃國昌認為，大罷免32：0後，社會本應休養生息，不過賴政府選擇走上對抗道路，人民就必須準備長期抗戰，所以民眾黨將凝聚民意守護民主憲政，與人民並肩，絕不讓賴政府踐踏台灣民主精神。

黃國昌指出，政策會將在21日舉辦憲政論壇，邀請前考試委員黃錦堂、國立台灣大學政治系教授陳淳文等，從《憲法》出發，討論這場憲政危機，守住台灣不該後退的民主與法治。

另外，針對高虹安二審判決逆轉、改判貪污無罪，黃國昌強調，這證明過去民進黨與其側翼的指控又是黨同伐異的政治追殺，呼籲內政部立即讓高虹安復職，勿再拖延，「司法不能再被當作政治工具，行政機關也不能用程序拖延，繼續對人民選出的公職進行政治消耗。」

至於2026年地方選舉方面，黃國昌表示，在選舉規劃上，黨內一直按照程序與既有步調前進，每位參選人、擬參選人都努力讓自己成為最好的人選。

黃國昌說，民眾黨與國民黨兩黨智庫持續對接，共同擘畫2026年共同政見，在部分議題與路線上意見雖不盡相同，但不影響雙方在制衡民進黨蠻橫執政、守護憲政秩序上的共同目標，未來從政策到法案，會有更多實質溝通與合作，在野合作的誠意與善意從未改變「共推最強團隊贏得選舉」此方向與目標越來越堅定。

最後，黃國昌重申，面對賴清德與卓榮泰走向獨裁，唯一能透過制度給予最大教訓的，就是在2026年、2028年由人民投下的每一張選票，以民主程序對抗毀憲亂政，長期備戰、

