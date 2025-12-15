行政院不副署挨轟違憲 他揭「藍白惡搞史」怒打臉！

政治中心／江姿儀報導



藍白聯手推動的「再修正版」《財劃法》完成三讀後，行政院長卓榮泰提出覆議，但遭立法院否決。近日傳出，總統府層級正研議採取「政院不副署、法律不公布」回應，並將對外說明最終決策。不過相關作法引發在野陣營強烈反彈，直批不副署「違憲」。對此，律師林智群昨（14日）列出藍白近年「5大惡搞行為」，怒轟「有什麼臉講別人違憲？」。





行政院不副署竟挨轟違憲！他挖藍白「5惡搞操作」怒轟：有什麼臉講別人？

《財劃法》覆議案在立院遭否決，傳出總統府層級研擬以「不副署」反制，引發藍白陣營不滿。（圖／民視新聞資料照）

《財政收支劃分法》覆議案在立法院遭否決後，傳出總統府層級研擬以「不副署、不公布」反制，以此阻止法案生效，以防止爭議立法上路。相關消息曝光後，藍白陣營隨即表達強烈不滿，掀起激烈爭論，痛批是此舉「獨裁」、「違憲」。對此，律師林智群昨（14日）在臉書發文，指控「藍白最近兩年拼命違憲，侵害其他院的憲法權力」，直接列出「5大惡搞行為」，包括「砍監察院96％業務費，致其難以行使憲法職權」、「無故延宕考試院委員、NCC委員人選」、「2次否決大法官人選提名，提高釋憲門檻」、「通過違憲擴權法案」、「多次以『法律案』增加預算，違憲並侵害行政院編列預算權。」。

林智群指出，「行政院忍了兩年」現在拒絕副署反擊，而「藍白不倒閣、沒辦法申請釋憲（自己挖出來的坑）」，開始批行政院違憲。他怒斥「多次違憲的藍白，有什麼臉講別人違憲？」、「藍白故意惡搞其他院這麼多次，其他院都不能反踢你一腳喔？」，還在貼文留言區表示「以後藍白就在立法院辦家家酒好了，誰理你們！」。





