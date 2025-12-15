行政院不副署財劃法修正案 卓榮泰：停止惡法傷害國家
針對立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法修正案，行政院院長卓榮泰今(15)日宣布，依照中華民國憲法第37條，行政院決定不予副署此次修法。
卓榮泰說，去年520，在總統監誓下，他向全體國人宣讀誓詞「余誓以至誠，恪遵國家法令，盡忠職守，報效國家，不妄費公帑，不濫用人員，不營私舞弊，不受授賄賂。如違誓言，願受最嚴厲之處罰。」他謹守這份誓詞。依照憲法第53條，行政院是最高行政機關，他身為行政院長必須依照憲法規定，忠誠履行他的職務與責任。
卓榮泰進一步提到，立法院再修正財劃法，有明顯違憲之處。首先，違反憲法權力分立原則，實質侵害行政權；第二，修法過程違反公開透明與討論原則，破壞民主程序；第三，若一旦施行，將對國家發展造成無可回復的重大危害。依照憲政體制，行政、立法兩院的憲政爭議，理應由憲法法庭判決。但是，立法院修訂「憲法訴訟法」，不合理拉高憲法法庭議決門檻，更多次杯葛大法官人選，導致憲法法庭無法運作，失去弭平憲政爭議的能力。
今日，是總統依法公布財劃法修正案的最後期限。卓榮泰說，他身為行政院院長，為了堅守三大民主憲政責任，必須以「不副署」方式捍衛民主憲政及國家發展。第一，行政院有責任捍衛憲法權力分立原則。憲法規定由行政院提出預算、立法院議決預算，各司其職，也才能確保政治責任的歸屬。然立院修法已明顯違憲，不僅使115年度須增加舉債2646億元，大幅增加政府支出，恐嚴重排擠其他重大施政項目，更侵害行政院施政決策及提出預算的權力。事實上，本屆立法院在野黨團，近一年半以來，不斷意圖擴張權力。從一開始立法院職權行使法的擴權，已經遭到憲法法庭宣告違憲。而後的 禁伐補償條例、憲法訴訟法、114年度總預算案、警察人員人事條例、軍人待遇條例，以及修正財政收支劃分法，每一項都一再涉及違憲疑慮。雖然屢次聲請釋憲，憲法法庭卻又被迫失能，無法判決違憲，造成憲政僵局。立法院等同「既能制定預算，又能審定預算」，就像球員兼裁判，失去民主制衡力量。行政院必須堅定捍衛行政權、捍衛憲法權力分立原則，不能接受立法院隨意擴張權力。
第二，行政院有責任堅守「國民主權、民主原則、依法行政」。財劃法再修正案，立法院沒經過委員會逐條審查、逕付二讀，在黨團協商沒有共識情況下強行表決，完全不符合民主原則，實質侵害國民主權。且115年度總預算已由行政院制定完備，8月即送入立法院審查，卻在程序中要求立刻適用再修正版財劃法，在歲入無法增加情形下，須全數舉債、達5600億元，占總預算歲出總額之比率達17.1％，違反公共債務法15％上限，等同要求行政院要違法編列預算。國家的主人是國民 ，在野黨團違法民主程序、要求行政院違法、破壞民主體制、背離國民主權精神的修法，行政院無法同意。
第三，行政院有責任確保國家發展及財政穩健。行政院多次說明，立法院財劃法再修版不合理之處，若不是違法舉債，就會排擠既定的重大施政工作。造成國家損害的政治責任，將無以歸咎。卓榮泰反問，國防外交、AI新十大建設、防洪治水、社會福利、撥補勞健保經費等若被迫刪減，國家發展因而停滯，立法院能負責嗎？中央財政被削減，將由地方政府單獨承擔災害應變工作，影響救災效率，立法院有能力負責嗎？修法後各縣市財源分配不公，將造成城鄉差距擴大「富者越富，窮者卻沒有變好」，已違反憲法第147條意旨，這種劫貧濟富違背公義的事情，行政院絕不容許其發生。
卓榮泰強調，行政院要扛起國家發展的責任，不能使公共利益遭受無法回復的重大損害，必須要確保國家發展及財政穩健。立法院違憲擴權、爭議的法案不斷發生，他多次拜會立法院長韓國瑜、立院各黨團；總統也兩次邀集相關院長國政會商，希望促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道。但令人遺憾的是，韓國瑜無視憲法，今日拒絕總統的邀請，再一次關閉了討論的大門，關閉了協商合作往前走的道路。這個會期總質詢結束那一天，卓榮泰再次強調「共同的合作，才是國人對我們最大的要求。我願意，也期待，我們都能一起以國家為念，以每一位國人為念」。
卓榮泰說，令人遺憾又痛心的是，財劃法的覆議案，立法院不安排行政院去說明，拒絕溝通、否決再次討論的機會；而行政院提出的院版財劃法，也完全無法排入審查。至此，行政院已經窮盡憲政救濟的各項可能，只剩下不副署這一條路。基於憲法權力制衡的設計，若立法院反對行政院不副署的決定，可依照憲法賦予立法院的權力，對行政院院長提出不信任投票來制衡。因此，行政院實施不副署的權力，並非行政權獨大也絕非獨裁。中華民國憲法既然賦予行政院院長「副署」權，面對違憲違法法律，以「不副署」來停止惡法對國家的傷害，是他身為行政院院長，必須採取的方式，這是憲法賦予行政院院長的責任。因此，在秉持「忠於國家，忠於憲法」的至高信念與絕對忠誠之下，今日稍早他已在總統令稿上加註意見，「不予副署」財劃法修正案。
大江購物中心「一星衣益讓愛傳遞」義賣募103萬 全數捐助弱勢照護
