



立法院三讀修正新版《財政收支劃分法》，行政院長卓榮泰以「不副署、不公布」的方式抵制，台中市議會國民黨團抨擊，此作法根本毀憲滅政，對台灣長期以來引以為傲的的民主憲政造成重大傷害，台中市議會國民黨團將配合立法院國民黨團訴求，呼籲賴清德總統與卓榮泰院長應審慎思考。

對於卓榮泰宣布不副署財劃法修正案，藍、白立委18日通過譴責案，將移請監察院彈劾卓榮泰，也宣布將彈劾賴清德。台中市議會國民黨團書記長李中表示，民進黨在野時，不論是綠營的立委或縣市首長，都大力主張應該修改財劃法，「修改財劃法」可說是他們當初訴求的理念，民進黨中央執政後卻背棄當初的理想，更置地方財政之下的建設、民眾福利於不顧。

廣告 廣告

對於行政院不執行國會通過的法案，有學者直指此作法根本是「帝制」，李中深以為然。他說，台灣多年來推動民主法治有成，更自恃為民主國家典範，現在執政者卻帶頭破壞台灣人民引以為傲的民主，難道不覺得丟臉嗎？他呼籲執政者應審慎考量毀壞憲政的後果。

李中強調，過去多年來，中央把持財政，集錢又集權，許多綠營人士都大力支持應修改財劃法，而財劃法修正本就是為了增加地方財源，有助於地方建設與人民福利，現在中央執政者不顧地方財政與建設需求，基於政治意圖而出怪招、不副署財劃法，將使得地方施政受到影響。

台中市政府估算，依照今年3月通過的財劃法版法，台中市115年度可增加295億元經費，但中央又從一般性補助款及計畫型補助款扣除對台中市的補助達158億元，現今若中央仍堅持不副署、不公布新版財劃法，恐影響未來地方政府預算編列與施政。

更多新聞推薦

● 行政院不副署財劃法 中市議會國民黨團批毀憲滅政