行政院不副署財劃法 侯友宜：彼此要互相尊重、溝通

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，朝野對立升溫，新北市長侯友宜17日受訪指出，縱使朝野雙方有不同的意見及想法，彼此要互相尊重，也要多多溝通。（高鈞麟攝）

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，朝野對立升溫，恐影響明年中央總預算審查。新北市長侯友宜17日受訪指出，縱使朝野雙方有不同的意見及想法，彼此要互相尊重，也要多多溝通，把事情協調好，市政、國政都一定能夠順暢。

侯友宜表示，《財劃法》已經說過很多次，縱使大家有不一樣的意見及想法，彼此要互相尊重，也要多多溝通。其實這些錢都是人民的納稅錢，必須用在人民身上。所以不管立法、行政兩院，《財劃法》第一次已副署，相信只要大家多溝通，把事情協調好，市政、我們的國政都一定能夠順暢。

廣告 廣告

針對停砍公教年金法案，卓榮泰說行政院不會覆議，將直接不副署。侯友宜說，立法院已做出決議，行政應要給予尊重，這是一個機制。尊重的過程當中，若行政院有不一樣的意見，還是可以討論，這才是人民之福。

侯說，不副署絕對不是很好的做法。大家應好好討論，畢竟不論是照顧哪一個體系，都要考慮財政永續。

【看原文連結】