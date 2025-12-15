行政院不副署財劃法 柯志恩批：無視民意乾脆宣布戒嚴

國民黨立委柯志恩痛批，賴清德、卓榮泰二人已成為毀憲亂政的罪人，無視多數民意，乾脆學韓國前總統尹錫悅宣布戒嚴。（摘自柯志恩臉書）

行政院長卓榮泰今（15）日宣布，針對立法院三讀通過的《財政收支劃分法》，將採取「不副署」方式處理，並稱此舉為憲政首例。國民黨立委柯志恩今晚痛批，卓揆公然癱瘓憲政運作，卻甩鍋立法院違憲擴權，儼然形同對立法權宣戰，賴、卓二人已成為毀憲亂政的罪人，無視多數民意，乾脆學韓國前總統尹錫悅宣布戒嚴。

柯志恩指出，卓榮泰昨夜才曬出黑白照，自詡要「善盡民主憲政守門人」之責，隔天卻親上火線痛批在野黨，甚至揚言面對立法院三讀通過的法律，行政院可以用「不副署、不執行」來對抗，完全背離民主憲政的基本原則。

柯志恩強調，真正的「民主憲政守門人」，必須尊重代表人民意志的國會，恪守分權制衡、依法行政、接受監督，而不是在國會完成立法後，行政院竟悍然拒絕履行憲法所賦予的義務。

柯志恩進一步指出，依憲法第37條規定，「行政院院長之副署」是院長的義務，而非權力，如今卻被卓榮泰恣意解讀、胡謅濫用。她質疑，大法官作成違憲宣告尚須九人以上合議，卓榮泰一人卻彷彿凌駕憲法法庭，連總統公布的法律都可拒絕副署，不僅形同超越總統權限，更宛如擁有絕對否決權的專制君主。

柯志恩反問，民進黨口中所謂的「更大的民主」，是否就是行政權可以凌駕國會、無視多數民意的民主？她直言，若真是如此，「那乾脆學韓國尹錫悅，直接宣布戒嚴，至少還誠實一點。」

柯志恩痛批，賴政府治國無方、弊案不斷，少數執政卻毫無謙卑，反而一再霸道硬幹，持續試探、踐踏民主憲政的底線。尤其在歷經大罷免政治鬧劇、被民意狠狠打臉後，不但不知反省，反而變本加厲，持續升高對抗、製造對立，營造「不惜一戰」的政治姿態。

她也點名卓榮泰，手握行政大權，八度提出覆議卻全數失敗，仍毫無反省檢討，最後索性走向拒絕執行國會通過法律的極端作法。她直言，這根本不是守門，而是「破門拆屋」，正將台灣民主一步步推向一黨、甚至一人專擅的「民王體制」，對中華民國憲政體制的傷害，已快和曹錕齊名了。

柯志恩強調，民主憲政從來不是總統或閣揆說了算，更不是「我代表民主、我代表民意」。少數服從多數，是民主政治的ABC；權力必須受到監督與制衡，才是憲政的核心原理。她最後呼籲民進黨勿再硬拗、顛倒是非，否則就是背叛就職誓言，也將承受最嚴厲的譴責。

