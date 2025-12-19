政治中心／綜合報導

針對立法院通過的財劃法，行政院長卓榮泰喊不副署，面對綠營強勢態度，民眾喊絕對支持，不過近期網上也出現關於彈劾總統賴清德的連署網站，卻被工程師發現，連署人數可以手動更改，甚志輸入賴清德、習近平或者是小熊維尼都可以連署成功。

立法院藍白立委上任一年多，亂象一籮筐，通過的國會擴權法案，一個又一個，賴政府施政幾乎寸步難行，看在綠營支持者眼裡，實在又氣又急。

民眾：「太過分了啦，你看像陳玉珍講的都不是正常的，我贊成不副署，真的被他們那兩黨搞亂，神經都快變憂鬱症了你知道嗎？我覺得要強硬一點，才可以把它處理掉，不然就是倒閣，因為大家都沒有辦法坐下來好好談，既然財劃法強硬過去，我覺得沒有道理。」

廣告 廣告





行政院不副署財劃法！ 民眾喊「絕對支持」 砲轟藍白兩黨亂搞

行政院不副署財劃法！網路出現彈劾賴清德連署。（圖／民視新聞）





砲轟藍白毀憲亂台，對於行政院不副署，不執行的決議，支持者都表示肯定，認為民進黨終於硬起來，致力為台灣青年發聲的民間團體更直言，造成今天這種僵局，始作俑者就是藍白主導的立法院。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌：「那不副署立法院完全就沒責了嗎?完全是行政獨裁了嗎，也不盡然，(藍白可以對)行政院提出倒閣，(藍白)自己遇到爭端調解沒辦法處理，是誰造成的，就是過去藍白為主的立法院自作聰明，最後發現就自作自受。」

不過，行政院提出不副署後，藍白也決定要彈劾總統反制，網路上隨即出現以彈劾賴清德為主題的連署網站，但竟然是隨便輸入亂碼，甚至用習近平、小熊維尼名稱都能連署，短短二十四小時，就號稱已經突破五百萬人連署，不過有工程師爆料，這個網站後台也可以手動更改數字。





行政院不副署財劃法！ 民眾喊「絕對支持」 砲轟藍白兩黨亂搞

行政院不副署財劃法！網路出現彈劾賴清德連署。（圖／民視新聞）





政治評論員吳靜怡：「這個半夜11點55分，大家來看連署份數138萬6千人，早上6點40分問題就來了，我跟大家講網路這些行為會暴衝，我沒有看過會後退的，他用中國AI平台寫出這個頁面。」

名嘴質疑彈劾賴總統的網站背後不但有資安疑慮，而且跟中國有關，也讓難解的國會僵局，情勢更為複雜。





原文出處：行政院不副署財劃法！ 民眾喊「絕對支持」 砲轟藍白兩黨亂搞

更多民視新聞報導

最新／兇嫌逃逸中！北捷驚傳煙霧彈攻擊 蔣萬安19時到場坐鎮

最新／兇嫌逃逸中！北捷驚傳煙霧彈攻擊 北檢：指揮警方積極偵辦

最新／北市驚傳隨機攻擊5傷4命危 賴總統：全國擴大戒備、依法嚴查行兇暴徒

