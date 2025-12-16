行政院不副署財劃法 翁曉玲喊「嚴審賴清德、卓榮泰薪資預算」：不做事就別領錢

▲ (圖/資料照片)

行政院長卓榮泰昨(15)日宣布不副署三讀通過的《財劃法》修正案，創下憲政首例。國民黨立委翁曉玲痛批總統賴清德就是想要消滅藍白多數主導的國會 ，「甚至想出了讓行政院院長不副署、不執行， 總統不公佈法律的下流爛招」，她也怒轟卓榮泰是毀憲亂政、破壞民主的共犯，並表示「我定會嚴審賴政府這群毀憲亂政的主謀和幫兇的薪資預算， 既然不做事，就別領錢」。

卓榮泰昨日舉行「捍衛憲政秩序」記者會，指出三讀通過的《財劃法》修正案侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論之民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，因此將依據憲法不予副署，捍衛憲政。總統賴清德也表示「支持這樣的決定」，並批評國會「濫權立法」。

國民黨立委翁曉玲則在臉書發文痛批，賴清德不甘於做少數總統，自上任以來，一心一意就是想要消滅藍白多數主導的國會，想解散國會重新改選，作完全執政的美夢，於是推動大罷免、杯葛立法院通過的法律和預算案，甚至想出了讓行政院院長不副署、不執行，總統不公佈法律的下流爛招，「其所作所為就是搞獨裁、做皇帝，不惜毀憲亂政。」

翁曉玲也批卓榮泰是毀憲亂政、破壞民主的共犯，創下了多項中華民國憲政史上毀憲紀錄，包括不滿立法院通過的法律案和預算案，上任不到二年已提出了8次覆議案， 而且每次都失敗收場。公然拒絕依法行政，不執行法律和預算案，主導大罷免失敗，現在又創下中華民國有史以來第一位行政院院長不副署法案之先例，「現又挑釁立法院倒閣， 企圖再一次解散國會」。

翁曉玲也喊話「像這樣尸位素餐，拿錢只幹壞事的總統和行政院長， 該繼續給他們薪水嗎，浪費你我辛苦繳納的稅金？」她強調，立法委員唯一制衡行政權的工具就是預算審議權，「我定會嚴審賴政府這群毀憲亂政的主謀和幫兇的薪資預算， 既然不做事，就別領錢，天經地義，沒有頭家願意聘請只領乾薪、不做事的惡劣員工。」

