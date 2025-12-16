行政院不副署財劃法 邱鎮軍批拿總預算跟軍購當籌碼 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

立法院日前三讀通過《財劃法》修正，並咨請總統公布，但行政院長卓榮泰15日宣布不予副署，引發國民黨立委砲轟。立委邱鎮軍認為，財劃法不是窒礙難行，而是被當成交換總預算與軍購的談判籌碼；立委牛煦庭則酸，不副署是壓制國會的行政獨裁大禮包。

邱鎮軍認為，卓榮泰對財劃法的定性極其嚴重，認為「窒礙難行」、「影響財政紀律」、「甚至存在違憲疑慮」，照這套說法，財劃法不是政策分歧，而是制度風險。但接下來，卓榮泰卻又表示，只要立法院先通過總預算與軍購特別條例，「其他議題都可以再談」。

邱鎮軍表示，真正不能執行、甚至存在違憲疑慮的法律，理論上不會進入交換清單；而一部能被拿來交換的法律，也很難再被稱為「不能執行」。這表示，問題從來不在財劃法本身，而在於政府打算怎麼使用它。他直言，行政院要不要正式承認財劃法從一開始，就被總統賴清德拿來當成交換總預算跟軍購的政治條件？

「國會少數，僵局難解怎麼辦？」牛煦庭指出，大罷免國民黨完封後，小市民覺得執政黨會冷靜下來、順應民意，等來的卻依然是「造謠鬼扯扣帽子、情勒詐騙搞分化」。他說，在歲末年終，台灣迎來自己詮釋憲法、自以為不副署就可以壓制國會的行政獨裁大禮包。

針對卓榮泰稱，若立委反對行政院不副署，可以倒閣，牛煦庭酸，免洗的行政院長，要換真刀真槍戰兩次的國會多數，「不要瞎掰好嗎？」稍微研讀憲法，大家都知道不副署形同行政院長打臉總統。

總統賴清德表示，他支持卓榮泰決定不副署財劃法，他也向立法院提出最誠摯、最嚴正的呼籲，請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案。他強調，捍衛憲政秩序，就是捍衛民主台灣；守住財政紀律，就是守住國家的命脈，請所有國人一起堅守這條防線，共同為國家的發展努力。

