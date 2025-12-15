行政院不副署遭批獨裁！他轟藍白「1行為」才獨裁

政治中心／綜合報導

藍白聯手「再修正版」財劃法三讀後，行政院長卓榮泰提覆議遭立法院否決，傳總統府層級近日將針對藍白通過的《財劃法》採取「政院不副署、法律不公布」因應，並在今天（15日）對外說明最終決策。然而卻遭到在野批評「獨裁」，民眾黨主席黃國昌更批是「憲政災難」，對此，前立委莊競程就指藍白「1行為」才獨裁，並嗆「有種就去倒閣啊」。

立法院否決《財政收支劃分法》覆議案後，傳出府層將採取「不副署、不公布」因應。（圖／民視新聞資料照）《財政收支劃分法》覆議案遭立法院否決後，傳出府層將採取「不副署、不公布」因應，「不副署」消息一出，立刻引發在野黨強烈反彈，國民黨團幹部14日指民進黨政府執意違法硬幹，揚言「上街頭將是必然選項」，民眾黨主席黃國昌也痛批「這不是憲政首例，這是憲政災難」、「權力監督制衡也可以廢了直接宣布，中華民國從民進黨賴清德登基後，自此走上帝制」。《財劃法》最晚須於15日公告。民進黨在12日已透過便當會取得共識，要讓行政部門自行決定《財劃法》是否副署。

莊競程痛批在野黨「都是直接逕付二讀三讀」才獨裁，喊話藍白倒閣。（圖／翻攝自莊競程臉書）

針對外界稱政院若不副署法案可提「倒閣」反制，黃國昌反問「若提倒閣卓榮泰會下台嗎？」，並表示「他完全可以說倒閣違憲，然後賴著不下台」。對此，前立委莊競程傻眼表示，難道行政院不副署、不執行就是獨裁？他指若府院不副署還有倒閣的處理方式，反嗆在野黨「所以什麼叫做獨裁？有種就去倒閣啊！」，他不滿表示立法院什麼都沒討論，「只要藍白爽都是直接逕付二讀三讀，這才是變相的獨裁」。他也提醒台灣人「難道大家都是要等到真的感受到切身『自己』的生命財產被影響才要站出來，那就來不及了！不要以為現在藍白在立法院亂過的法案跟你無關，每一件都是溫水煮青蛙，他們不是亂過，是有計劃一步步地摧毀台灣！」。

