行政院不副署 學者：僵局恐持續到2026

▲立法院多次強行通過法案，讓行政院無能為力，行政院長卓榮泰決定不副署。圖為立法院三讀通過停砍公教年金。（圖／翻攝傅崐萁臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。成大電機系教授李忠憲說，行政院選擇不副署、不公布、不執行，藍白陣營則未推動倒閣，雙方各有盤算，相關僵局可能一路延續至2026，甚至拖到2028，並非偶然，而是政治計算下的結果。

李忠憲分析，行政權採取冷處理策略，是因為社會已逐步感受到立法院運作失序；而藍白未倒閣，則是考量不願承擔重新接受選民檢驗的風險。在此情勢下，不副署、不公布、不執行被視為一種政策調節工具，用以避免制度進一步受損。他也提出疑問，除了政治宣傳與等待選舉，行政體系是否仍有主動作為空間。

李忠憲指出，行政體系仍可著力的關鍵在於國家安全，尤其是資訊安全。他強調，資安並非單純技術問題，而是治理層級的議題。他曾擔任行政院資訊安全稽核委員，實務上即面臨是否能對立法院進行資安稽核的疑問，但依法並不可行，這也讓他意識到，現行資安治理層級偏低。

針對外界質疑行政院是否可依《資通安全管理法》稽核立法院，李忠憲指出，答案是否定的，原因在於憲政分立與國會自治原則，行政權若進入立法權內部稽核，反而構成擴權，傷害民主制度。但他也強調，不能直接稽核立法院，並不代表國家在資訊安全上毫無作為空間。

李忠憲說，真正的資安風險不只存在於組織內部，而是在系統交界處。立法院與行政體系之間存在大量資料交換、系統介接與外包技術管道，這些交界本就屬於行政體系依法必須負責的資安範圍。依《資通安全管理法》與政府採購規範，承包中央機關資訊系統的廠商，須配合政府的資安管理與查核。

他進一步指出，行政院也有責任確保，由行政部門提供給立法院的資料、系統與管道，均已納入風險評估與資安控管，此舉是為了保護國家資料，而非干預國會運作。不過，這些措施僅屬止血手段，根本問題仍在於資安治理層級的不足。

李忠憲認為，面對資訊戰、滲透與認知作戰成為國安常態，資安治理應正式上調至總統府層級，不宜僅視為行政技術問題，而應納入整體國家安全架構。他也指出，未來若進行修法或組織調整，應審慎思考相關制度設計。

針對藍白陣營後續可能持續質疑行政作為，李忠憲表示，其實只需反問一句，既然認為政府無能，為何不推動倒閣。他認為，真正不願面對選民檢驗的，並非行政院。

