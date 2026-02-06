行政院不副署《眷改條例》修法 羅智強轟：導致5億元新眷舍持續閒置 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

《國軍老舊眷村改建條例》修正案日前經立法院三讀通過，然行政院擬採取不覆議、不副署方式應對。國民黨立委羅智強今（6）日痛批，行政院不解決問題還違法製造問題，表示修法是在解決國防部過去疏失造成的「慈仁八村」歷史共業，若政院執意杯葛，將導致價值5億元的新眷舍持續閒置，且每年須虛耗千萬元公帑進行維護。

針對行政院打算不覆議也不副署《國軍老舊眷村改建條例》，羅智強表示，若消息屬實，那就是民進黨執政解決不了問題，還不准別人解決問題，更違法毀憲，製造更大的問題。他會持續為民爭取，堅守職責決不退縮。

羅智強表示，根據此次修法連國防部都說了，只有慈仁八村的50戶眷戶受到影響，且這個歷史共業是過去國防部疏失造成的，除了修法並無其他解方，更何況修法後還能達到填平財務黑洞、活用資產、挹注國庫等多贏。他批，行政院寧願違法不副署，也要讓眷戶被不公對待，讓5億興建的新眷舍持續閒置、繼續每年花1200萬元公帑維護。

「行政院自己擺爛不解決問題，當在野黨民代幫民眾修法解決，政府竟然還不准，而且還用違法方式破壞民主，製造更大問題。」羅智強批評，行政院現在連依照憲法提覆議都不做，逕自就以違反法理的不副署或不執行，來拒絕立法院三讀通過的法律，這是演都不演，成為毀憲違法的權力怪獸。

羅智強認為，民進黨政府可能沾沾自喜覺得成功繞開法律、贏了國會多數，但踐踏的是權力分立與全民託付給國會的民主法治精神，這些大家都看在眼裡，濫權的政府最後絕對會受到民意反彈。

照片來源：羅智強臉書

