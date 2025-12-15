行政院不副署！蔡正元指違反2民主鐵律籲：在野彈劾賴清德

立法院藍白黨團日前聯手，三讀通過《財劃法》修正案，行政院長卓榮泰今（15）日下午召開記者會宣布，「不予副署本次修法」。對此，前立委蔡正元認為，總統賴清德和卓榮泰均已違反兩條民主鐵律，呼籲在野黨對賴清德提出彈劾。

前立委蔡正元。（資料照／中天新聞網）

行政院在今日下午3點半召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，卓榮泰表示，針對立法院今年11月14日三讀通過的《財政收支劃分法》修法案，本人身為行政院長，將依照《中華民國憲法》第37條，決定「不予副署本次的修法」。

廣告 廣告

對此，蔡正元在臉書發文表達看法，開頭就直喊「彈劾賴清德」。他提到民主政治有兩條鐵律，第一條，只有民選的合議制國會，才能代表人民制訂法律及決定預算；第二條，不論是國王、總統、總理，都無權廢除、修改或無視，民選合議制國會通過的法律及預算。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

蔡正元直言，賴清德和卓榮泰已經違反這兩條民主政治的鐵律，在任何民主國家都是極其嚴重的憲政風暴，在野黨應該立刻站起來，對賴清德提出彈劾案，並以彈劾案為基礎，對賴清德展開輿論鬥爭。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

蔡正元指出，彈劾總統案半數立委就可成立，成立後可對賴清德發出傳票到立法院受審，賴清德不來發動缺席審判，缺席審判後交付表決，三分之二才能通過，通不過沒關係可以再提彈劾案，彈劾案不受次數限制，用來做爲焦點槓桿發動輿論對抗賴清德，藉此捍衛台灣民主體制。

延伸閱讀

發AI圖自嘲「馬維拉」引熱議 馬英九再曬1照片：救援手套在這裡

政院不副署在野黨沒路了？媒體人稱看到坦途：好玩的才正要開始

卓榮泰拍板不副署《財劃法》！賴清德批示：修法破壞財政永續