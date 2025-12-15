行政院不副署《財劃法》 卓榮泰：立院可提不信任投票制衡

卓榮泰今正式宣布，行政院不副署《財劃法》修法。（翻攝自行政院YT直播）

行政院長卓榮泰今（15日）下午親自出席記者會，正式宣布將依《憲法》第37條，不副署立法院今年11月14日三讀通過的《財劃法》修法，他指出，修法存有3大違憲疑慮，包括違反憲法權力分立、程序缺乏公開透明與實質討論，以及施行恐對國家發展造成重大危害，他強調，立法院如對不副署決定有異議，可依《憲法增修條文》規定，提出對行政院長的不信任投票制衡。

行政院今日下午召開「捍衛憲政秩序」記者會，卓榮泰宣布將依《憲法》第37條，不予副署本次修法，他表示，行政院作為國家最高行政機關，院長有責任忠實履行憲法賦予的職責，同時指出，立院此次修法，有其明顯違憲之處。

卓榮泰該修法違憲疑慮有3點：一是違反憲法權力分立原則，實質侵害行政權；二是修法過程違反公開透明與實質討論原則，破壞民主程序；三則是若施行，將對國家發展造成無可回復的重大危害。

卓榮泰強調，行政院不副署的權利，絕非行政權的獨大或獨裁，若立法院對行政院不副署決定有意見，可依《憲法增修條文》第3條第2項第3款，對行政院長提出不信任投票制衡。





