行政院不副署《財劃法》 林濁水：太怪了

立法院今年11月14日三讀通過《財政收支劃分法》，今（15）日行政院長卓榮泰召開記者會，宣布將依照中華民國《憲法》第37條，不副署本次修法，創下台灣憲政史上首例。對此，民進黨大佬林濁水發文，直言這「太怪了」，認為本次不副署，形式上是在挑戰總統，實質上卻是在挑戰立法院。

林濁水在臉書發文，一開頭就寫下「太怪了」3個字，接著表示，這次不副署，就形式上是在挑戰總統，但實際上是在挑戰立法院，也就是說，不只是不副署，「而是完整的程序是『總統公佈而行政院不副署』 - 總統公佈然後行政院否決總統的公布。」如此一來，行政院就變成挑戰立法院又挑戰總統，掌櫃的行政院「左右開弓」最後就贏了。

林濁水直言，憲政遊戲玩到這地步實在荒唐，眾人還齊聲喚「我在護憲」，太奇怪了，「這樣亂到毫無理頭毫無尊嚴的憲法還要寶貝到底，要護到底捨不得修改！」

