行政院不副署《財劃法》 蔣萬安籲勿惡意杯葛：會讓民眾知道嚴重性

台北市長蔣萬安15日表示，此舉已不符憲政原則，呼籲行政院依憲法執行立院三讀通過的修法，不要惡意杯葛，他說若中央不執行，地方建設將大受衝擊，會整理出來讓民眾知道嚴重性。（邱芊攝）

閣揆卓榮泰今下午宣布行政院不副署《財劃法》，創憲政首例，並建議在野黨若不滿可提倒閣。台北市長蔣萬安15日表示，此舉已不符憲政原則，呼籲行政院依憲法執行立院三讀通過的修法，不要惡意杯葛，他說若中央不執行，地方建設將大受衝擊，會整理出來讓民眾知道嚴重性。

市議員楊植斗今在市政總質詢時指出，卓揆還建議在野黨若不滿可提倒閣，蔣萬安認為，基於憲法的規定，應該要來執行，而不是違法違憲在先，再提議倒閣、解散國會，這樣並不符合憲政原理，楊植斗也問，難道地方就雙手一攤，眼睜睜看著中央不執行、不副署，台北市損失那麼多就一點辦法都沒有嗎？會有什麼方法防治？

廣告 廣告

蔣萬安說，中央政府還是要正視現在立法院已經三讀通過的修法，以及行政院提出覆議又被否決，那就應該依照憲政原理執行相關的法案，這才符合我們是個法治憲政的國家。

楊植斗則說，大部分人當然很守法，但對於號稱是台灣國的主人的政府，底下國會的議員跟乩童一樣顛三倒四，不承認中華民國，你認為跟他講憲政體制、憲法有用嗎？他認為台北市政府應該要有反制措施、合理的武器，中央部會主導相關建設和工程會延宕審查，包含申請建照跟消防安檢等流程，建議勞動局可以去詢問、定期派員稽查，有無相關霸凌情事。

蔣萬安強調，財劃法修法對於各縣市政府推動建設極有幫助，各縣市也都樂見修法，行政院應該要依照憲法執行三讀通過的修法，不是用違法違憲、院長不副署的方式惡意杯葛，接下來將受影響的政策包含捷運建設、社宅興建、市場改建等都會受到影響，會讓民眾瞭解到嚴重性，相信民眾並不樂見。

楊植斗還建議蔣掛看板，宣傳被影響的民生例子，蔣萬安說，這方面一定會整理出來，因為明年度預算規畫都是以財劃法修法後，統籌分配稅款增加的錢來編列，且中央已經將一般型及計畫型補助款刪減，甚至把一般型補助款更改為審核制，由各部會依裁量權分配給地方，確實讓地方政府遭受嚴重衝擊。

【看原文連結】