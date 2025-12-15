行政院不副署《財劃法》 蔣萬安：對台北市造成嚴重衝擊

行政院長卓榮泰今天（15日）下午宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。對此，台北市長蔣萬安表示，依據憲法規定及憲政原理，行政院本就應該執行《財劃法》，若行政院執意不執行，將對台北市造成嚴重衝擊。

卓榮泰出席「捍衛憲政秩序」記者會，他表示，針對立法院今年11月14日三讀通過的《財政收支劃分法》修法案，本人身為行政院長，將依照憲法第37條，決定「不予副署本次的修法」。

蔣萬安指出，台北市議會原先關注《財劃法》修法後，北市將可獲得442億統籌分配稅款，用於推動後續各項建設。他強調，若行政院不執行修法內容，台北市不僅無法依照《財劃法》修法分配到應有的統籌分配稅款，還面臨其他財政問題。

行政院「捍衛憲政秩序」記者會。（圖／中天新聞）

蔣萬安說，行政院已經修改對一般補助款的計算公式，改為審查制。他表示，各部會已經對部分補助進行刪減，未來許多項目需要透過申請並取得各部會同意，對於計畫型補助款的申請也是如此。蔣萬安表示，台北市府必須重新盤點未來相關財源，以及後續要推動的各項市政建設。

