行政院不副署《財劃法》？蘇巧慧、賴瑞隆：支持政府阻止違憲法案執行

身兼民進黨主席的總統賴清德上周五邀請全體黨籍立委便當會，對於國民黨惡修的《財政收支劃分法》，在合憲前提下，是否採不副署或副署之後不執行，最後交由行政部門做出最終決斷。對此，民進黨立委蘇巧慧今（14）日表示，在憲法法庭被癱瘓的狀態下，她支持行政院在憲法規定的狀態下，做任何應該要做的因應對策。民進黨立委賴瑞隆也表示，財劃法是違憲，重北輕藍，重藍輕綠的法案，支持政府用一切手段來阻止，包括不副署來阻止財劃法執行。

對於在野黨通過的《財劃法》，行政院傾向不副署、不執行？蘇巧慧上午赴三重重新市場掃街拜票前受訪時表示，面對立法院現在這麼多的重大爭議法案，在憲法法庭被癱瘓的狀態下，她支持行政院在憲法規定的狀態下，做任何應該要做的因應對策，所以上周五兼任黨主席的賴清德總統也召集了所有的黨籍立委進行開會討論，她會支持行政院推出的任何方式，希望行政院能夠因應憲法規定之下，做出窮盡一切方式來對抗藍白這種危險違法的立法。

賴瑞隆表示，藍白通過的是違憲的《財劃法》、重北輕南的《財劃法》、重藍輕綠的《財劃法》，它讓台北增加了400多億，全台最多，讓高雄損失了200多億，讓南北差距更加地擴大，讓區域的均衡發展更加加地不公。

賴瑞隆並表示，這個違憲的《財劃法》，對高雄、對台南、對南部都是不公平的財劃法，他認為，政府要窮近一切的方法來阻止這樣的情形發生，他也支持政府的各項方案，包括不副署來阻止財劃法來執行，來守護全國財政的公平，避免南部的損失再擴大。

