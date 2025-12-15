行政院不副署「違民主政治2鐵律」 蔡正元籲在野：彈劾賴清德

立法院日前通過再修版《財政收支劃分法》，行政院今（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，院長卓榮泰宣布，依照《憲法》第37條決定，不予副署本次修法。對此，國民黨前立委蔡正元認為，總統賴清德和卓榮泰已違反兩條民主政治鐵律，在野陣營應對賴提出彈劾案。

卓榮泰今天在記者會中表示，行政院要扛起國家發展責任，這樣的財劃法施行之後，將使公共利益遭受無可回復重大損失，因此無法副署施行這樣的財劃法。他指出，立法院違憲擴權，爭議法案不斷發生，曾多次拜會立法院長韓國瑜和各黨團，且賴清德也前後兩次邀集相關院的院長進行國政會商，希望促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道，但令人遺憾的是，韓無視憲法、公然拒絕總統邀請，再一次關閉討論的大門，關閉協商合作、往前走的道路。

蔡正元今天在臉書發文表示，民主政治有兩條鐵律，不遵守這兩條憲法鐵律就不是民主政治，第一，只有民選的合議制國會，才能代表人民制訂法律及決定預算；第二，不論是國王、總統、總理，都無權廢除、修改或無視民選合議制國會通過的法律及預算。

蔡正元指出，賴清德和卓榮泰已違反這兩條民主政治鐵律，這在任何民主國家都是極其嚴重的憲政風暴，在野黨應該立刻站起來，對賴提出彈劾案，並以此為基礎對賴展開輿論鬥爭。他提到，半數立委就可成立總統彈劾案，3分之2才能通過，彈劾案不受次數限制，如果沒有通過，可以再次提出，「用來做為焦點槓桿發動輿論對抗賴清德，捍衛台灣民主體制」。

