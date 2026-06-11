行政院人權處與韓國民主基金會簽署MOU 攜手深化民主與轉型正義

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為拓展轉型正義國際合作網絡，深化台灣與亞洲民主夥伴交流，行政院人權及轉型正義處今日(11日)與「韓國民主基金會（Korea Democracy Foundation, KDF）」簽署合作備忘錄（MOU）。未來雙方將秉持互惠原則，就人權推廣、民主深化及轉型正義等議題推動多元合作，共同促進亞洲民主與人權發展。

人權處此次受邀共同主辦「2026 KDF全球論壇」，並由副處長廖怡如以「共同記憶與民主韌性：台灣轉型正義的全政府途徑」為題發表演講，分享台灣推動轉型正義及強化民主韌性的經驗。她指出，台灣已從過去以委員會為主的推動模式，逐步轉型為跨部會、常態化的政府施政工作，並透過公私協力結合民間力量，強化社會面對威權擴張的韌性。

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論壇開幕式中，廖怡如與韓國民主基金會理事長李在五（이재오）交換合作備忘錄，並在國際與會貴賓見證下合影留念，象徵雙方合作正式展開。廖怡如致詞表示，台灣與韓國同樣珍視民主、人權與自由，也都深刻理解面對歷史、記取教訓的重要性。在全球民主體系面臨新挑戰之際，雙方應持續深化合作，共同推動人權保障與轉型正義發展。

人權處表示，此次合作成果建立在台韓長期交流基礎之上。行政院去年赴韓考察人權及轉型正義相關機構時，曾拜訪韓國民主基金會，建立良好互動。今年3月，韓國民主基金會代表團回訪行政院，進一步了解我國推動轉型正義的政策與實務，並就未來合作方向交換意見，最終促成此次合作備忘錄簽署。

人權處指出，台韓在民主化歷程及轉型正義實踐上有許多相似經驗與共同關注。韓國民主基金會成立於2001年，隸屬韓國行政安全部，主要負責蒐集研究民主化運動歷史檔案、營運國家人權民主紀念館，並推動民主人權教育及國際交流工作。未來雙方將建立常態交流機制，深化台韓在人權、民主及轉型正義領域的合作。

人權處表示，此次合作備忘錄簽署不僅深化台韓交流，也象徵台灣持續拓展亞洲民主夥伴網絡的重要一步。未來將持續透過國際合作與公私協力，推動跨國經驗分享，與理念相近夥伴共同深化自由民主與人權價值。