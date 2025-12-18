行政院今將拍板《國家安全法》修法 公開鼓吹戰爭言論最重罰100萬

記者盧素梅／台北報導

行政院會今（18）日將通過《國家安全法》修法，對於鼓吹戰爭言論重罰100萬元。（圖／記者盧素梅攝）

行政院會今（18）日將通過《國家安全法》、《陸海空軍刑法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》、《國軍退除役官兵輔導條例》等4項修法草案，其中國安法修法，對於鼓吹戰爭言論重罰100萬元，此外，對於退休軍公教危害國安，只要一審有罪，就只能領半數的月退。

為因應境外敵對勢力滲透，總統賴清德今年上半年主持國安高層會議後，說明台灣當前所面對5大國安及統戰威脅，並且提出17項因應策略，籲請民眾團結抵抗分化。

有關國安17項因應策略的相關法令、行政措施與計畫，行政院都在持續盤整當中，如先前經過交通部、經濟部及數位發展部等部會的準備，行政院在9月18日已提出《海纜七法》送立法院審議，並於昨天獲得立法院會三讀通過。

另外，國防部、退輔會以及法務部等相關部會也已針對《國家安全法》、「陸海空軍刑法」、「陸海空軍軍官士官服役條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」等修法草案完成盤整，預計明天送行政院會討論、通過後，再轉立法院審議。

陸海空軍刑法部分，陸海空軍刑法第24條修正重點包含，一，提高「不盡其應盡之責而降敵者」之法定刑，由原本「1年以上7年以下有期徒刑」修正為「3年以上10年以下有期徒刑」；二，增訂「不盡其應盡之責而降敵者」之陰謀犯及預備犯，處6月以上5年以下有期徒刑；三，增訂「對敵人為效忠表示」之處罰，以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他方式對敵人為效忠之表示者，處1年以上7年以下有期徒刑。

國安法修法規定，國家安全之維護，應及於中華民國領域內實體空間及網際網路空間。任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像、電磁紀錄或他法，公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，對我國發動戰爭或採取非和平手段消滅我國主權，違反者將處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

為避免境外敵對勢力或在地協力者利用網路從事滲透與認知作戰，如散布錯誤或虛假訊息、利用 AI 技術產製、偽冒我國政治人物談話等相關不實或不當言論，造成無法回復損害，因此修法規定，內政部得對網際網路接取服務提供者停止解析或限制接取之權限，無須先會商相關機關。

為保全相關證據，網路服務提供者應於一定期間內保留相關資料，並負有依內政部調取通知提供資料予該部之義務，網路服務提供者違反規定，未保留資料180日或未提供資料，而無正當理由者，由內政部處6萬元以上60萬元以下罰鍰，未提供資料者，並令其限期改正，屆期未改正者，按次處罰。

