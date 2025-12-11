行政院今拍板《人工生殖法》草案 石崇良：確保女性生育自主權

即時中心／林韋慈、陳瑞婷報導

行政院今（11）日正式通過《人工生殖法》修正草案，將人工生殖適用範圍由現行僅限「不孕夫妻」，擴大納入年滿18歲的單身女性與合法登記的女女同婚伴侶，強調女性不因婚姻狀態而受到差別待遇，落實《聯合國消除對女性歧視公約》（CEDAW）精神。草案後續將送交立法院審議。

衛福部國健署於去年5月提出修法草案，原規劃將單身女性、同志族群與代理孕母一併納入。但石崇良今（11）表示，代理孕母涉及第三人健康權益、母嬰懷孕風險與社會倫理議題，社會意見分歧，未有共識，最終行政院決定將男男同志與代理孕母相關規範脫鉤處理，此次修法重點回歸單身女性與女同志伴侶的生育權。

衛福部長石崇良表示，此次修法核心精神為確保女性生育自主權與落實人工生殖子女的最佳利益。未來接受人工生殖者，須於受術前經過「子女最佳利益評估」，包括養育環境、經濟條件等面向，並且各國已有類似作法，此次修法希望確保兒童權益更周全。也將確保人工生殖子女親子關係法定地位穩固，將與血緣子女地位相同。

針對記者會後提問，外國人是否適用此次《人工生殖法》修法，行政院強調必須具備「長久居住事實」，例如持有永久居留身分等，避免排擠國內醫療資源，以我國國人為優先考量。

石崇良說，代理孕母雖未納入此次修法，但政府將持續推動社會對話，凝聚共識。行政院也表示，本案送請立法院審議後，希望早日完成立法程序。





