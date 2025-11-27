行政院今提財劃法覆議 財部盤點6大問題

立法院11月14日三讀通過「再修版財劃法」，行政院長卓榮泰表示，因窒礙難行，院會通過覆議案，將呈請總統核可並移請立法院覆議。（張薷攝）

立法院14日三讀修正通過《財劃法》部分條文，行政院今日考量確有窒礙難行之處，宣布將呈請總統核可後，要移請立法院覆議。財政部更列出6大問題，並質疑保障補助款將侵害行政院預算提案權，補助款制度修正及財力級次依舊版本計算，嚴重衝擊中央政府財政健全

財政部指出，立法院14日再次三讀通過財劃法部分條文，影響中央對地方補助款財源調整及協助能力，經行政院主計總處依三讀條文推算，中央對地方補助額度不得少於5455億元，將使115年度中央政府總預算案舉債數再增加2646億元，超過當年度舉債上限，造成中央政府各項施政項目無法順利推動，不利全民福祉。

廣告 廣告

財政部國產署長陳柏誠表示，財政收支劃分法修正條文窒礙難行，行政院移請覆議，針對覆議案財部提出6個問題，第一，115年度總預算案歲出及舉債須各增列2,646億元，違反公共債務法流量上限規定。

第二，一般性補助款不得低於一定金額；計畫型補助款不得低於一定比率，且延續性計畫不得終止或變更補助金額，保障補助款將侵害行政院預算提案權，影響政府財政健全；第三，規定中央「應」補助地方政府，無法調劑財政盈虧。

陳柏誠表示，第四，財力級次是按舊版財劃法分級，無法合理反映地方政府實際財政能力；第五，限制中央減撥、扣抵補助款情形，無法落實中央對地方辦理自治事項、履行法定義務之監督；第六，中央對地方財政之考核事項不足；另考核規定「由行政院召開地方首長會議共定之」，執行上有窒礙。

陳柏誠強調，立法程序悖離公開透明與討論原則，不符憲法國民主權原則與民主原則，補助款制度的修正及財力級次依舊版本計算，嚴重衝擊中央政府財政健全，造成各項施政項目無法順利推動，院版財劃法部分條文修正草案可解決立法院兩次修法衍生的問題，以制定更為完善的分配機制。

【看原文連結】