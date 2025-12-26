行政院修正兩岸條例！立委赴陸全面列管 指標性卸任官員擴大規範對象

對於行政院會通過的「兩岸人民關係條例」修正草案，陸委會喊話立法院能支持本次修法，和行政部門攜手保護國家安全，強化赴陸管理機制。（圖：陸委會臉書）

行政院會今天（26日）通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」，提升國家安全維護與強化公民監督，防範中共統戰滲透

陸委會表示，行政院會今天通過的「兩岸條例」修正重點，包括：公務員赴陸全面採取許可制；特定人員赴陸規範更為完善；民選公職赴陸接觸中共黨政軍人員，都應該公開揭露；同時也進一步擴大規範曾任「指標性職務人員」，禁止赴陸出席中共舉辦妨害國家尊嚴的活動。行政院將函請立法院審議。

陸委會說明，賴總統今年3月13日提出「5大國安威脅」及「17項因應策略」指示；5月15日監院提出「公務員違法違規赴陸」糾正案，要求行政院所屬機關進行缺失改進。陸委會因此會同相關機關，研擬「兩岸條例」部分條文修正草案，修正重點包括：

廣告 廣告

一、公務員赴陸採全面許可制。11職等、警監3階以上公務員維持現行規定，赴陸前向內政部申請許可；10職等、警監4階以下未涉密人員赴陸，須經所屬機關許可。

二、擔任重要職務或涉密人員管理制度予以完善，赴陸前應經過「審查會」審查許可人員，增加立委；退離職未滿3年的縣市長；核定國家機密、辦理國家機密業務或因業務上知悉、持有及保管國家機密人員。一般公務員違反赴陸規定者，自主管機關得知當天起3年內，改為強制列管。

三、對於應提列為赴陸管制人員，機關遲遲不予認定，內政部得命限期辦理；如未依限辦理，由內政部逕行列管。

四、民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍，返台時必須提供時間、地點、事由和過程等資訊，由權責機關公開揭露。

五、指標性「卸任官員」禁止赴陸出席妨害國家尊嚴活動。擴大規範對象，增訂曾經擔任總統、副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長、駐外機構館長、副館長或領有「月退除給與」的校級軍官。

此外除了原本規定受規範對象不得出席中共舉辦的慶典或活動、而有妨害國家尊嚴之行為外；本次增訂受規範者，也禁止出席中共舉辦「倡議消滅或矮化我國主權」之活動。

陸委會強調，全國軍公教總數大約62萬多人，經提列為管制人員數大約2萬8千人，約占4%；以今年1到10月為例，提出赴陸申請233人次，不予許可32人次，許可比例達到86.3%。

陸委會澄清，赴陸管制採「許可制」並非禁止赴陸，而是基於保護國家與公務安全必要的風險控制。同時也會在最小管制的原則下，相關規範主要針對公務員，並不會影響一般民眾前往中國大陸。

陸委會強調，本次修法如果能夠順利通過，將可精進現行赴陸管制規範，使得管制方式單一，機關許可程序更為嚴謹，對於受管制人員赴陸權益也會更有保障；並可防範中共統戰滲透，提升民主防衛。

陸委會最後也向立法院喊話，企盼國會能支持本次修法，和行政部門攜手保護國家安全，強化赴陸管理機制。（張柏仲報導）