行政院修「國安」等4法！ 藍批：寒蟬效應 綠：非言論自由

為防範中共勢力滲透，行政院會昨(18)日是拍板通過國家安全法等4項修法草案，其中修法重點就包括，陸海空軍刑法第24條，將明定現役軍人，如果以言語、舉動、文字、圖畫等方式，對敵人表示效忠，將被處以1年以上7年以下有期徒刑，國安法部分，也規定如果鼓吹戰爭，最高恐將被開罰百萬。對此藍委就砲轟，又要製造寒蟬效應，而綠委也緩頰，表示這不是言論自由的範疇，因為言論已傷害了國家主權。

中配錢麗(10.30)說：「如果你沒有任何證據，你是不可以讓我離開台灣的。」直播上大聲喊冤不離開，中配錢麗因網路上宣揚武統，遭廢止依親居留類似案例不少，行政院預計修法，未來鼓吹戰爭言論重罰百萬。

行政院政委馬永成說：「任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之。」呼應總統賴清德，年初針對國安提出的17項因應策略，18日行政院會拍板修正。

國家安全法陸海空軍刑法，陸海空軍軍官士官服役條例，國軍退除役官兵輔導條例等4項修法草案，其中針對國家安全法，不管是在實體或是網路都不可以用文字圖畫等，鼓吹戰爭言論，經由內政部會商法務部陸委會等相關機關，認定違反者最重罰100萬。

另外在危害國安，現役軍人公務人員加重其刑2分之1，要是領有退休俸一審判決有罪退休金砍半，現役軍人操演，除此之外現役軍人前線保家衛國法令規定也更加嚴格。

陸海空軍刑法修法，不盡其應盡之責降敵者，3年以上10年以下有期徒刑，言語舉動文字圖畫等，對敵人效忠表示者則處1年以上7年以下有期徒刑。

立委(國)李彥秀說：「現在行政院預告未來要進行，國家安全法等4項修法，進一步的限制言論自由，製造更多的寒蟬效應。」

SB立委(民)吳思瑤說：「我要再次說這不是言論自由的範疇，這是傷害了國家主權。」對此朝野立委隔空開戰，國安議題法制面府院持續推動，不過話題敏感也再引起朝野攻防。

