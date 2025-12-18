行政院傑出科技貢獻獎揭曉 米玉傑、林納生、周倩獲殊榮

今年共有三位得獎人，分別為台灣積體電路製造股份有限公司執行副總經理暨共同營運長米玉傑、中央研究院植物暨微生物學研究所特聘研究員林納生，以及國立陽明交通大學教育研究所教授周倩。(記者蘇瑞雯拍攝)

行政院院長卓榮泰表示，今年「行政院傑出科技貢獻獎」三位得獎人，分別來自工程科技、生物醫農及人文社會三大領域，正好代表臺灣在提升整體國家競爭力過程中，最關鍵的三項發展面向。(記者蘇瑞雯拍攝)

「2025年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮大合影。(記者蘇瑞雯拍攝)

「2025年行政院傑出科技貢獻獎」今天（18日）在行政院大禮堂舉行頒獎典禮，由行政院長卓榮泰親自頒獎表揚。獎項至今已舉辦49屆，今年共有三位得獎人，分別為台灣積體電路製造股份有限公司執行副總經理暨共同營運長米玉傑、中央研究院植物暨微生物學研究所特聘研究員林納生，以及國立陽明交通大學教育研究所教授周倩。

行政院院長卓榮泰表示，今年「行政院傑出科技貢獻獎」三位得獎人，分別來自工程科技、生物醫農及人文社會三大領域，正好代表臺灣在提升整體國家競爭力過程中，最關鍵的三項發展面向，令他感到十分振奮。他也指出，能夠代表行政院在此向三位得獎人表達個人與國家的高度感謝，是一項莫大的榮幸。

台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑研發團隊成功開發出領先國際的7、5、3、2奈米先進製程技術，確立台積電在全球市場領先實力，率領其團隊建構全球最大規模的先進半導體製造聚落與完整供應鏈，使臺灣在先進製程及封裝技術的市占率與產能規模方面保持領先優勢，展現國際競爭力。

林納生特聘研究員長期致力揭示感染竹類竹嵌紋病毒及其衛星RNA複製與致病機制，克服病毒學界長達75年研究瓶頸，提升臺灣植物病毒研究的國際學術地位。相關成果不僅有效推動病害防治與產業升級，直接造福全球筍農，研發成果更橫跨基礎研究、應用技術及產業實踐，並將影響力從國內延伸至國際。

周倩教授主導建置「臺灣學術倫理教育資源中心」(AREE)，至今網站瀏覽人次已破億，成為臺灣學術倫理資源與教育的核心平臺，並創立「臺灣學術倫理教育學會」讓學術倫理影響力從校園擴及產業與社會，奠定臺灣科研永續發展的基石，成為全球市場競爭力與創新能力的強力後盾。

行政院期盼透過獎項的設置，表揚對國家社會具有卓越貢獻的科技與學術人才，持續鼓勵科研人員投入創新研究，讓臺灣科技實力在國際舞臺上發揮更深遠的影響力。