行政院傳不執行公教退撫修法 全教產籲依法副署並落實執行

全國教育產業總工會今（29）日表示，行政院傳擬不執行公教退撫修法，全教產警告恐違法並引發訴訟，並呼籲行政院落實執行已三讀通過的法案，避免擴大社會對立，「照顧老師，就是照顧國家未來的棟樑」。

立法院日前三讀通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》及《公務人員退休資遣撫卹法》條文修正案，並送請總統府及行政院依法公告施行。全教產提到，然而近日卻傳出行政院擬「不執行」，甚至聲請釋憲。

全教產指出，立法院已完成三讀程序的法律，行政院依法即負有公布副署與執行之責，若刻意不執行，不僅明顯違法，更將重創人民對法律的信賴基礎；行政院一方面宣稱將副署公告，卻又消極不執行，形同扭捏作態、抵制立法院通過的法案，全教產呼籲行政院務必依法行政。

全教產強調，公教人員年金改革自2018年7月1日實施至今已逾7年，第一年即大幅刪減20%，並連續10年、每年再砍1.5%，累計已削減超過29%；若再加上退休金採計退休前15年平均俸額，實際減幅早已超過30%。對現職教師而言，衝擊極為嚴重，對已退休教師來說，更是人生的雙重打擊，立法院正是基於此一現實，才通過停砍年金相關修法。

下周新年度即將到來，全教產強調，現在已經退休的公教軍警消人員又將再砍1.5%。且行政院依法公告修正條文後，銓敘部應將退休公教軍警消人員「重新審定」的「退休所得計算單」提供給每位退休公教軍警消人員，實無不執行的道理，若行政院堅持不執行，則退休公教軍警消人員實可透過法律訴訟，依法取得應有的退休金。

全教產說明，若行政院拒不執行，現職教師未來退休條件將更加惡化，在通膨高漲、物價飛升，校事會議制度未廢、濫訴問題依舊嚴重的情況下，多數教師根本無法支撐至30年年資。以25年年資教師為例，未來退休所得替代率已跌破45%，且仍須以最後15年平均俸額計算，與年改前相比，已是「多繳、少領、延退」，堪稱年改中受創最深的一群。

全教產理事長林蕙蓉痛批，執政黨口口聲聲宣稱要提升現職教師待遇，卻完全不採納每年行政院人事行政總處所辦理的軍公教員工待遇調整議題座談會中全教產所提的調薪建議，更透過軍公教員工待遇審議委員會，以各種理由「烏龍踅桌」，現職教師的薪資待遇與職場環境毫無改善，錯誤政策無法止血，等同踐踏教師尊嚴，將現職教師當成政治籌碼。

全教產強調，此次停砍公教退休金並隨物價調整的修法，僅是對年金改革進行「停損」，絕非反改革。若與其他OECD國家相比，我國公教退休所得替代率早已低於平均水準，政府不應再以族群對立或世代剝奪等說法混淆視聽，該法同時適用於現職與退休人員，根本不存在世代對立問題。

林蕙蓉直言，長期將公教軍警消人員視為犧牲對象，只會抹黑、鬥爭基層人員，是極為惡劣且不道德的作為，不僅無法取信於民，更將導致教育體系持續崩壞。

林蕙蓉強調，失去尊嚴的教師，難以培養具備良好品格的學生，呼籲行政院三思，「照顧老師，就是照顧國家未來的棟樑」，若一味犧牲軍公教警消人員，只會製造更深層對立，甚至演變為嚴重的國安問題，請執政團隊慎思。

