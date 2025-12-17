行政院公布公視第八屆董監事名單 多元代表入列

文化部今天(17日)宣布行政院提名14名公視董事及5名監察人候選名單，候選人涵蓋傳播、藝文、影視、科技、教育等領域。文化部長李遠表示，期盼這份名單能獲得審查委員高度支持，順利組成公視第八屆董事會。

文化部指出，依據「公共電視法」規定，公視董事會置董事11至15人，其中1人為員工代表；監察人3至5人，董事、監察人皆為無給職。除公視基金會企業工會已推派數位內容部製作人張世傑作為員工董事代表，行政院提名14名董事候選人，依姓氏筆劃排序分別為丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩•魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬；5名監察人候選人則有范瑞華、馬天宗、馬秀如、高文宏及劉啟群。

文化部表示，這份董監事名單候選人涵蓋傳播、藝文、影視、科技、教育等跨領域專家學者或企業組織經營者，也有長年關注兒少、客家與原民等多元族群，以及移工、性別平權與永續發展等社會議題倡議者。

李遠表示，公視除了持續推進台灣影視發展外，行政院及文化部也深刻理解社會各界對於公視在組織獨立自主與公信力、國際傳播頻道、華視定位，以及面對數位轉型、對外溝通、風險管理機制等的高度期待，因此，行政院在提名新任董監事候選人時特別著重董事會組成及候選人具備多元與跨領域、文化與國際視野、創新思維、組織管理經驗等專長，其中也包含現任7位董事及3位監察人，期盼持續以專業治理發揮公廣集團的公共性與影響力，同時維持組織穩定性，以回應社會期待及變動的媒體環境。

李遠強調，第八屆公視董事會是2023年「公共電視法」修法後首次選任，董監事審查比例從原有四分之三降為三分之二，提名作業過程遭遇許多挑戰，但政府仍堅持專業，提出由各領域專業人士組成的董監事候選名單，希望能獲得審查委員及社會各界的支持，以順利完成選任。

文化部表示，提名名單將依「公共電視法」規定，提送由立法院各黨團推舉15位民間專家學者代表所組成的「第八屆公共電視董事及監察人審查委員會」進行審查作業，審查會議預計於12月31日召開。(編輯：宋皖媛)