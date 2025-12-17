行政院公布公視第8屆董監事候選人 多領域代表入列

（中央社記者王心妤台北17日電）文化部今天宣布行政院提名14名公視董事及5名監察人候選名單，涵蓋傳播、影視、科技等領域，文化部長李遠期待，這份名單能獲審查委員支持，順利組成公視第8屆董事會。

文化部透過新聞稿表示，公視董事會除公視基金會企業工會已推派數位內容部製作人張世傑作為員工董事代表，行政院提名14名董事候選人分別為丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬；監察人候選人則有范瑞華、馬天宗、馬秀如、高文宏及劉啟群。

李遠表示，他曾任華視納入公廣集團後的首任總經理，特別能理解公視自「小而美」起步，逐漸發展成為擁有公視主頻、公視台語台、小公視（原公視3台）、國際影音平台TaiwanPlus、客家電視台及華視的公廣集團後，需面臨的挑戰及該回應的社會期待，作為營運獨立自主的公共媒體，最需要的是有董監事代表全民從不同角度提供意見，並為組織治理與發展指引方向。

李遠表示，除了持續推進台灣影視發展，行政院及文化部也理解社會各界對於公視面對的高度期待，因此名單特別著重候選人具多元與跨領域、文化與國際視野、創新思維、組織管理經驗等專長，其中也包含現任7名董事及3名監察人，盼持續以專業治理，發揮公廣集團的公共性與影響力，同時維持組織穩定性，以回應社會期待及變動的媒體環境。

李遠強調，第8屆公視董事會是112年「公共電視法」修法後首次選任，董監事審查比例從原有3/4降為2/3，雖然提名作業過程確實遭遇許多挑戰，但也反映提名過程中對於審思候選人的堅持，更展現被提名候選人願承擔公共責任的意志，期盼這份候選名單能獲審查委員及社會各界的支持，順利完成選任。

文化部表示，提名名單將依公共電視法規定，提送由立法院國民黨、民進黨、民眾黨等各黨團推舉15位民間專家學者代表所組成的「第8屆公共電視董事及監察人審查委員會」進行審查作業，審查會議預計於31日召開。（編輯：李亨山）1141217