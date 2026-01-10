行政院公布最新性別圖像 男性育嬰留停達26.9%

記者吳典叡／臺北報導

行政院性別平等處近日公布2026年性別圖像，發現2021年祭出提高育嬰留職停薪津貼、增加彈性等精進育嬰留職停薪政策後，2024年男性申請比例已達26.9%，較前1年度增加1.3個百分點。

行政院性平處每年出版當年度性別圖像，主要是依據政府機關所提供的性別統計資料繪製圖表，並輔以文字說明臺灣性別平等在各領域發展的情形與成果，期盼以性別圖像引領「看見性別」，使各機關運用性別分析確認性別議題，並研議對策。

根據2026年性別圖像顯示，世界經濟論壇（WEF）以「經濟參與和機會」、「教育程度」、「健康與生存」及「政治參與」等衡量各國性別差距實況，訂出性別落差指數（GGI），2025年在148個國家中，冰島、芬蘭、挪威分占前3名，中華民國位居全球第35名，相比前次的20名略為下滑，但在亞洲排名維持第2，僅次菲律賓。

另外，政府2021年精進育嬰留職停薪政策，除了將育嬰留職停薪津貼從6成提升到8成，也放寬彈性申請等。性別圖像則顯示，政策精進後，2024年育嬰留職停薪津貼初次核付件數約10萬餘件，其中，女性近7.36萬件、占73.1%居多；男性則為近2.71萬件、占比26.9%，較前1年度增加1.3個百分點。

根據性別圖像，育嬰留停政策在2021年精進後，整體而言，男性近3年獲核付育嬰留職停薪津貼比率大幅提升。

