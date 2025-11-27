行政院再對財劃法提覆議！ 盧秀燕重申「預算應合理分配」地方好、中央才會好

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

立法院日前三讀修正通過《財劃法》部分條文，然而行政院今（27）日考量確有窒礙難行之處，宣布將呈請總統核可後，要移請立法院覆議。台中市長盧秀燕受訪時回應，地方上繳這麼多預算給中央，就要合理的分配，地方好，中央才會好。

盧秀燕今日率隊視察雪山坑環線步道整建，她舉例，以這期的步道來說就花五千萬元，同一期的包括獵人、埋伏坪步道等至少都五千萬、一億元以上起跳，所以都是錢。

盧秀燕直言，地方政府上繳這麼多預算給中央，也希望能夠適當分回、補助回來，讓我們地方建設能夠更好。地方好，中央才會好，台灣才會好；地方有事、中央就會有事。因此，能夠把更多預算分回給地方，讓地方加強建設、加強民眾福利，地方做得好、中央就一定做得好。

盧秀燕還強調，希望這次財劃法能夠順利，因為明年預算嗷嗷待哺，有很多地方需要建設，很多民意代表、地方民眾都發出心聲，希望加強建設，可是這些都需要錢，再次拜託。

